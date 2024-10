Miss France 2025 : d’origine algérienne, Sabah Aib élue Miss Nord Pas-de-Calais

L’élection de Miss France 2025 se déroulera le 14 décembre 2024 à l’Arena Futuroscope de Poitiers. Lors de cette cérémonie, trente jeunes candidates tenteront de décrocher la couronne très convoitée. Algérienne par son père et Marocaine par sa mère, le nom de Sabah Aib figure désormais dans cette liste.

À seulement 18 ans, Sabah Aib a été choisie, samedi 19 octobre 2024, pour porter l’écharpe de Miss Nord-Pas-de-Calais, une première étape pour entamer l’aventure de Miss France et tenter de succéder à Eve Gilles.

Qui est Sabah Aib, élue Miss Nord-Pas-de-Calais ?

Après Eve Gilles, c’est au tour de Sabah Aib de tenter de remporter la couronne de Miss France et d’achever cette aventure avec brio. D’origine algérienne par son père et marocaine par sa mère, Sabah pourrait bien être la première Miss France aux origines maghrébines.

Motivée par ses proches à s’inscrire à ce concours, Sabah Aib ne s’attendait pas à décrocher ce titre, qui lui a été remis par la Miss France 2024, en personne. Étudiante en deuxième année de droit, la jeune femme espère devenir une avocate spécialisée en droit de la famille. Elle est, aussi, mannequin à ses heures libres, une activité qui lui a valu, en 2023, le titre de Miss Hersin-Coupigny.

Aujourd’hui, la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais est prête à entamer les préparatifs pour sa nouvelle aventure. En attendant la cérémonie prévue pour le 14 décembre prochain, elle devrait s’envoler prochainement pour la Côte d’Ivoire pour la promotion de Miss France 2025.

Un premier pas pour décrocher la couronne de Miss France 2025

Avant de fêter ses 19 ans le 31 décembre prochain, Sabah Aib se dit prête, malgré le coup de pression, à s’offrir toutes les chances pour briller encore dans le concours. En effet, la jeune candidate porte déjà un poids de taille sur ses épaules : sa région est la terre de Miss France.

Tout au long de ce concours, les candidates vont devoir faire face à un ensemble d’épreuves variées. Et ce, pour évaluer les différents aspects de leurs personnalités et leurs projets futurs. Après l’élection régionale et lors de la cérémonie, les candidates seront interrogées individuellement par les jurys sur des thèmes d’actualité, la culture générale, des thèmes liés à l’engagement…

Par ailleurs, les candidates doivent aussi présenter un sujet qui leur tient à cœur ou faire une prestation artistique. Une épreuve qui a pour objectif de mettre en avant les talents et l’éloquence de chaque candidate. Les défilés sont aussi une étape incontournable de ce concours avant d’arriver à la phase du vote du public pour élire la nouvelle Miss France.

