Miss Arab World 2025 : l’Algérienne Bouchra Dahlab remporte la couronne

Le Caire a vibré aux couleurs de la beauté arabe lors de la 18ᵉ édition du concours Miss Arab World 2025. Et c’est avec fierté que l’Algérie a vu sa représentante, Bouchra Dahlab, remporter la couronne tant convoitée.

En plus de choisir celle qui portera la couronne de Miss Arab World durant toute l’année, la cérémonie de clôture de ce concours a été marquée par plusieurs événements, notamment des défilés mettant en avant les tenues traditionnelles portées par les candidates, des scènes de chants et des échanges entre le jury et les jeunes femmes en lice pour le grand titre.

Bouchra Dahlab élue Miss Arab World 2025

Face à une concurrence féroce de onze candidates, d’une beauté saisissante, Bouchra Dahlab, représentante de l’Algérie, a su se démarquer et s’imposer dans ce concours. Grâce à son charisme et sa beauté, l’Algérienne a conquis le jury et le public de cet événement.

Bouchra Dahlab a triomphé face aux finalistes, venues de plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis, l’Égypte, le Maroc, l’Irak, le Soudan, le Yémen, le Liban, la Palestine, la Tunisie et la Libye. Par ailleurs, pour représenter la diversité culturelle de son pays, Bouchra a choisi de porter deux tenues traditionnelles algériennes, à savoir la robe kabyle et le Caftan.

S’exprimant suite à cette distinction, Miss Arab World 2025 a fait part de sa fierté de gagner le titre. D’ailleurs, elle aspire à représenter son pays dans d’autres événements et concours internationaux.

L’Égypte et le Maroc sur le podium

En marge de ce concours de beauté, la candidate représentant l’Égypte, en l’occurrence Reem El-Ganzouri, a été élue Miss Afrique Arabe, tandis que la Marocaine Sakina Amrouche a été couronnée première dauphine, la Libanaise Narjes Bitar a été choisie comme deuxième dauphine.

D’autres finalistes de cette compétition ont remporté divers titres, à l’exemple de l’Irakienne Dahya Awda, qui a été couronnée Miss Paix Arabe, et de l’Émirienne Hind Shamsan qui a remporté le titre de Miss Tourisme Arabe. De son côté, la Yéménite Hanan Mohammed a décroché l’écharpe de top model, tandis que la Tunisienne Abeer Harabi a été élue Ambassadrice de la Beauté Arabe pour l’Afrique.

De plus, le concours a décerné plusieurs titres honorifiques, citons Ramona Younes qui a remporté Miss Élégance Arabe 2025, Mannuella El-Makhal désignée ambassadrice de la beauté arabe, et l’Algérienne Ruby qui a décroché le titre de Miss Mode Arabe. Al-May Mohammed a quant à elle reçu l’Oscar arabe de la meilleure femme arabe dans le domaine du développement et de la formation.

