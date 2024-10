« Miskina, la pauvre« , la série télévisée créée par l’humoriste et réalisatrice d’origine algérienne, Melha Bedia, raconte l’histoire de Fara. Âgée de 30 ans et célibataire, mais surtout sans appart et sans boulot, le personnage incarné par Melha Bedia se bat pour prendre en main sa vie qui ne cesse de lui mettre des claques et cesser d’être une « Miskina« .

De retour sur les écrans pour une deuxième saison sur Prime Vidéo, Melha Bedia raconte le quotidien des Alaoui, une famille franco-algérienne de culture musulmane. Nous vous dévoilons, dans cet article, à quoi faut-il s’attendre de ces nouveaux épisodes.

« Miskina, la pauvre » : une nouvelle saison basée sur le mensonge

Dans cette nouvelle saison, composée de six épisodes, le mensonge est un point central de l’histoire de « Miskina, la pauvre« . Fara, dont le personnage est incarné par la talentueuse Melha, se retrouve au centre d’un triangle amoureux, alors que sa grand-mère qui vient de décéder laisse une importante dette de 104 000 euros à la fratrie.

L’héroïne favorite de cette saison a repris sa vie en main, une chose qui n’est pas facile, puisqu’elle tente de faire le deuil de sa grand-mère. Pour garder la face et donner l’impression de tout gérer, Fara ment sur tout, et à tout le monde : à sa famille, ses amis, à l’URSAf, sur le boulot… Bref, c’est une « mytho de compét« .

« Mais surtout, elle se ment à elle-même. C’est de famille, chez les Alaoui, on ment de grand-mère en filles ! Sur la trace des fantômes de leur passé, les Alaoui vont enfin peut-être apprendre à se dire la vérité« , annonce Prime Vidéo dans un communiqué.

Fara en quête d’un trésor oublié

La comédie, où le rire cohabite joyeusement avec la mélancolie, aborde des réflexions profondes sur le deuil, l’immigration et la famille. Plus les épisodes avancent, Fara et sa famille partent à la quête d’un trésor oublié pour tenter de sauver la famille de la banqueroute.

En effet, Melha Bedia décide de partir au sud de la France pour tenter de mettre la main sur des Louis d’Or, pour tenter de régler ses problèmes financiers.

Actrice et humoriste, Melha Bedia est aussi la sœur de Ramzy, la scène est donc une histoire de fratrie. Le public la découvre pour la première fois dans la série de Canal+, « Les Lascars« , puis elle fait son entrée au cinéma, en 2016, dans « Tout Schuss, Pattaya » ou encore en 2020 dans « Forte et Tout simplement noir« .

Aujourd’hui, elle fait un carton plein sur les écrans en France grâce à cette deuxième saison de « Miskina, la pauvre », où « la loose continue« . Une série TV dans laquelle la réalisatrice met un peu de sien, de sa famille et de l’histoire de ses amis.

