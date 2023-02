Selon plusieurs sources concordantes aujourd’hui, le dimanche 19 février 2023, les services de la police judiciaire d’Alger ont procédé, à la mise sous scellés du siège de Berbère télévision à Alger.

D’après une publication sur la page Facebook de la chaine ne diffusera pas son programme habituel, et ce pour des raisons exceptionnelles sortant de la volonté de cette même chaine.

» En raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, Berbère Télévision n’est pas en mesure d’assurer sa programmation habituelle. ‎ Nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs.‎ Un communiqué sera rendu public prochainement pour expliquer les raisons de cette situation. » Peut-on lire sur la publication Berbère télévision sur leur page Facebook.

Said Salhi, Vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH) qui dénonce cela sur son compte Twitter, présente cela comme » Une provocation de trop, le pouvoir autoritaire pousse au pourrissement et à la violence. » Il ajoute » Le bureau de BRTV Berbère Télévision à Alger est fermé et mis sous scellé cet après-midi. » Il conclut en exprimant sa solidarité avec les journalistes et l’équipe de Berbère télévision à Alger et à Paris.