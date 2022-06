Mise en service d’unités de médicaments anticancéreux, prochainement

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a annoncé, ce samedi 25 juin 2022 que cinq unités de production de médicaments anticancéreux entreront en service avant le 5 juillet prochain, au niveau national.

C’est lors d’une conférence de presse tenue en marge de la conclusion de sa visite de travail et d’inspection à Constantine, Benbahmed a ajouté qu’il s’agit d’environ trois unités qui ont été achevées à Alger. Mais aussi une unité dans la wilaya d’Oran et une autre du côté de la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Le ministre de l’industrie pharmaceutique a indiqué que ces nouvelles unités du secteur de la santé contribueront, dès qu’elles seront opérationnelles, à assurer un meilleur approvisionnement du marché national. Réduisant ainsi la facture des importations dans ce domaine. Il a ajouté que ces usines de production de médicaments destinés au traitement des patients atteints de cancer permettront jusqu’en 2024 de répondre aux besoins du marché national. Dans le domaine du traitement de cette maladie, on connaît actuellement certains troubles.

Constantine considérée comme un pôle important de l’industrie pharmaceutique

Benbahmed a révélé que la wilaya de Constantine est devenu un pôle important dans le domaine de l‘industrie pharmaceutique. Il est également considéré comme un véritable modèle de développement dans ce secteur.

Le ministre Benbahmed a également souligné l’importance de continuer à travailler pour permettre aux entreprises pharmaceutiques de cette wilaya de renforcer leur position au niveau international. En lui ouvrant de nouveaux horizons dans le domaine de l’export. Mais aussi de bénéficier des accords internationaux signés par l’Algérie dans le domaine des échanges commerciaux divers. Il a souligné que l’exportation de médicaments et de produits pharmaceutiques reste une option économique et non politique. L’industrie pharmaceutique doit aussi devenir un levier de croissance du pays, capable de créer de nouvelles richesses.

Pour rappel, le Ministre de l’Industrie Pharmaceutique a visité plusieurs unités du secteur à travers plusieurs communes de Constantine, lors de sa visite.