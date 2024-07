Mise en service du navire Tassili II : Algérie Ferries dévoile un nouveau programme

L’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs n’arrête pas de modifier son programme estival. Cette fois-ci, c’est le retour de son navire Tassili II qui chamboule le calendrier des traversées d’Algérie Ferries au départ d’Oran vers Sète, en France.

Début de ce mois de juillet, l’ENTMV avait annoncé l’indisponibilité de son navire Tassili II, qui était en remise en forme dans un chantier naval en Grèce. La raison pour laquelle un ensemble de modifications ont été annoncées pour ce même mois.

À LIRE AUSSI >> Programme estival : Algérie Ferries annonce de nouvelles traversées vers l’Espagne

Traversées Oran – Sète : nouveaux changements au programme d’Algérie Ferries

En pleine saison estivale, Algérie Ferries n’arrive toujours pas à maintenir le bon déroulement de ses traversées. Sa flotte instable et réduite, notamment à cause de la panne du Moby Dada, a eu sa part de perturbations et a fortement impacté les voyages effectués par ces deux navires.

Algérie Ferries revient dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce 24 juillet 2024, pour annoncer la mise en service de son bateau Tassili II. Par ailleurs, de nouvelles modifications viennent d’être apportées au programme de traversées opérées par le navire, à destination de Marseille et de Sète.

Pour rappel, le Tassili II assure, aussi, la desserte des ports de Marseille et de Sète au départ d’Oran à l’ouest de l’Algérie. Le nouveau programme de ce mois de juillet s’affiche comme suit :

La traversée Oran – Sète programmée pour le 26 juillet 2024 à 10 h, au lieu du 24 juillet ;

Le voyage du retour Sète – Oran, du 25 juillet, reporté pour le 27 juillet à 13 h ;

La traversée Oran – Marseille, initialement prévue pour le 27 juillet, reprogrammée pour le 28 juillet à 15 h ;

La traversée Marseille – Oran, du 28 juillet 2024, reprogrammée pour le 29 juillet à 20 h 00.

Le navire Moby Dada de retour

De son côté, le Moby Dada, le navire italien affrété pour renforcer la flotte nationale durant cette saison estivale, est enfin de retour, après une panne qui a duré plusieurs jours. En effet, le carferry a fait demi-tour, le 17 juillet dernier, vers Alicante, suite à un problème technique qui a fortement impacté le bon déroulement de ses traversées.

Après plusieurs jours de travail de la part de l’équipe de maintenance, la panne a été enfin réparée et les réserves, enregistrées sur le navire, ont été toutes levées par les organismes compétents. Sa mise en service a été, aussi, accompagnée par un ensemble de réajustements.

À LIRE AUSSI >> Algérie Ferries : nouveaux changements dans le programme de juillet 2024