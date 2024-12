Mise en service des nouvelles stations de dessalement dans ces 5 wilayas : Tebboune fixe la date

Face aux défis posés par la raréfaction de l’eau douce et les effets du changement climatique, l’Algérie franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de gestion des ressources hydriques.

Lors de la récente rencontre gouvernement-walis, le président de la République a annoncé une excellente nouvelle : la mise en service de cinq nouvelles stations de dessalement d’eau de mer avant le mois de Ramadan prochain.

Ces infrastructures, implantées stratégiquement dans les wilayas d’El Tarf, Béjaïa, Boumerdès, Tipaza et Oran, représentent un investissement majeur pour garantir un approvisionnement en eau potable plus stable et plus durable à des millions de citoyens.

Avec une capacité de production de 300 000 mètres cubes par jour chacune, ces stations permettront d’augmenter significativement le taux de dessalement de l’eau de mer, le portant à 42% de l’eau potable totale.

🟢 À LIRE AUSSI : De nouvelles stations de dessalement opérationnelles d’ici fin 2024 : Voici les 4 wilayas concernées

Le président Tebboune a saisi cette occasion pour réaffirmer la volonté des autorités d’adopter une gestion durable des ressources en eau. Le président a insisté, lors de son discours d’ouverture, sur l’importance d’intégrer le système d’exploitation des eaux usées dans toutes les wilayas, soulignant que « les walis doivent accorder une attention particulière à ce plan ».

Un tournant décisif pour l’Algérie : 5 nouvelles stations de dessalement avant le Ramadan

Cette vision globale vise à réduire la pression sur les ressources hydriques et à assurer une meilleure réutilisation de l’eau. Cette annonce s’inscrit dans une volonté de l’État de faire face aux défis liés au changement climatique et à la raréfaction des ressources en eau douce.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie réceptionne une cargaison d’équipements pour 5 stations de dessalement

Il est important de souligner que l’Algérie occupe déjà une position de leader en Afrique en matière de dessalement de l’eau de mer. Avec un parc de 25 stations opérationnelles, le pays a fait du dessalement une priorité nationale. Le président Tebboune a d’ailleurs élevé cette question au rang de défi politique, soulignant l’importance de garantir la souveraineté hydrique du pays.

Le chef de l’État a souligné l’importance d’intégrer le système d’exploitation des eaux usées au niveau de toutes les wilayas, témoignant ainsi de sa détermination à mettre en place une gestion rationnelle de cette ressource vitale.

🟢 À LIRE AUSSI : Dessalement d’eau de mer : l’Algérie reçoit le premier lot de pompes japonaises