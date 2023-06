Mise en place progressive de compteurs d’eau intelligents, quels sont leurs avantages ?

La SEAAL accompagnée de l’ADE, l’algérienne des eaux, ont procédé a la signature de deux protocoles d’accord importants en présence du ministre de l’hydraulique.

Le premier protocole a été signé individuellement par le directeur général de la société Lyes Mihoubi, et le directeur général de l’algérienne des eaux (ADE), Mustapha Rekik, en présence du directeur de la société « Sensus », spécialisée dans la fabrication de compteurs intelligents.

Lors de son discours à cette occasion, Taha Darbal, ministre de l’hydraulique, a expliqué que l’accord relatif aux compteurs vise à « fournir des compteurs intelligents fabriqués localement qui contribuent à la numérisation du processus d’enregistrement des données de consommation d’eau, avec la possibilité de les relever à distance ».

Cela permet de faciliter le travail des employés et d’offrir plus de confort aux clients, renforçant ainsi la confiance entre l’administration et les citoyens.

En ce qui concerne l’impact commercial de cette initiative, le ministre a souligné que ces compteurs permettront un recouvrement « précis et équitable » des redevances de consommation d’eau, mettant ainsi fin définitivement aux paiements de factures arbitraires.

Pour le compte d’une gestion durable de l’eau

De son côté, Mihoubi a expliqué que le premier protocole s’inscrit dans le cadre d’une gestion durable de l’eau en tant que ressource vitale tout en maintenant l’équilibre financier de l’institution. Il a ajouté que l’installation des compteurs débutera d’abord dans les secteurs industriel, commercial et administratif, avant d’être progressivement étendue.

Il a également souligné que cet accord vise à « mieux maîtriser le système de facturation de la consommation d’eau, ainsi qu’à accompagner les grands clients dans la rationalisation de leur consommation, garantissant ainsi la pérennité de cette ressource vitale ».