Mise en place imminente de l’allocation voyage de 750 € : la date communiquée

Le ministre des Finances, Abdelkrim Boualzard, a annoncé le lancement officiel imminent du versement de l’allocation voyage de 750 euros destinée aux voyageurs.

Lors d’une visite de travail à Tlemcen, le ministre a précisé que les dernières dispositions internes des banques seront finalisées après l’Aïd el-Fitr. Il a également confirmé que l’opération de distribution de l’allocation touristique débutera officiellement dans les quinze prochains jours.

Cette allocation sera accessible aux citoyens via des bureaux de change spécialement mis en place dans les aéroports, les ports ainsi que les postes frontaliers.

Des bureaux de change modernisés pour un service efficace

Au cours de sa visite, Abdelkrim Boualzard a inspecté deux bureaux de change relevant de la Banque d’Algérie, récemment ouverts à l’aéroport international Messali Hadj de Zenata, à Tlemcen, ainsi qu’à la gare maritime de Ghazaouet. Ces structures sont dotées des technologies les plus récentes pour garantir un traitement rapide et efficace des demandes, notamment à travers un système d’identification basé sur le passeport.

Un nouveau système pour faciliter les formalités douanières

Le ministre a également supervisé la mise en place du système informatique « ALSAS » à l’aéroport et au port, qui sera bientôt opérationnel. Ce dispositif vise à simplifier les procédures de passage aux frontières, notamment en réduisant le temps de déclaration des objets de valeur et des biens personnels des voyageurs. Cette modernisation est particulièrement bénéfique pour les membres de la diaspora algérienne, leur offrant une expérience plus fluide lors de leur retour au pays.

Avec cette série de mesures, le gouvernement entend renforcer la transparence et l’efficacité du dispositif de change tout en facilitant les déplacements des citoyens à l’étranger.