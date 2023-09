Mise en place d’un numéro d’identification unique, dispensant la présentation des documents

Ayant pour objectif de dispenser les citoyens algériens de présenter les documents exigés par les administrations, les institutions, les organes et services publics autorisés à accéder au système automatisé de génération du NIN, un numéro d’identification national unique sera mis en place prochainement.

En effet, dans le dernier numéro du journal officiel, un décret exécutif relatif au numéro d’identification national unique a été publié. Dispensant les citoyens algériens, et les étrangers titulaires, selon le cas, de documents d’identité, de circulation ou de séjour biométriques, sont dispensés de présenter les documents exigés par les entités (administrations, les institutions, les organes et services publics autorisés à accéder au système automatisé de génération du NIN), le numéro d’identification unique est la nouvelle mesure qui sera mise en place pour faciliter les démarches administratives.

Inéchangeable et non modifiable, le numéro d’identification national unique est attribué aux citoyens algériens nés en Algérie ou à l’étranger, aux étrangers nés ou se trouvant en Algérie et aux personnes morales se trouvant en Algérie.

Qu’est-ce que le numéro d’identification unique ?

Dans le décret exécutif, signé par le premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, on peut lire, « Numéro d’identification national unique (NIN) est une information personnelle en format numérique, représentant un certain nombre de données liées à l’identification de chaque personne, qu’elle soit physique ou morale, reflétant d’une manière fiable et sécurisée son identité et son état. », lit-on.

LIRE AUSSI : Tebboune désigne un nouveau directeur général des Douanes

Le numéro d’identification unique est porté sur « Le NIN est porté sur les registres et extraits d’état civil tenus au niveau des communes et des services consulaires algériens, les documents officiels d’identité et de circulation des citoyens algériens, délivrés par les autorités nationales compétentes ainsi que par les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger, les titres et documents officiels délivrés par les autorités nationales compétentes aux étrangers et les documents portant les informations d’identification des personnes morales », lit-on.