Mise en place de mesures pour mieux accueillir les membres de la diaspora dans les aéroports

Lors d’une réunion du conseil des ministres aujourd’hui, dimanche, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exigé la mise en place de mesures pour améliorer l’accueil des membres de la communauté algérienne dans les aéroports et les ports, ainsi que pour faciliter leur retour dans leur patrie.

Le président Tebboune a donné des directives au gouvernement afin de recruter du personnel qualifié pour assurer un accueil chaleureux aux Algériens à leur arrivée, en mettant l’accent sur la nécessité de créer les conditions appropriées pour leur offrir une expérience agréable.

| À LIRE AUSSI : Vols Alger – New York : Air France affiche de nouvelles réductions pour juin 2023

Une attention particulière a été accordée aux prix des billets d’avion, avec pour objectif de rendre les voyages plus accessibles et abordables pour la communauté.

Dans le même contexte, le président de la République a ordonné l’organisation d’un voyage spécial pour 900 enfants et jeunes en coordination avec la Mosquée de Paris et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce voyage vise à renforcer le lien entre les jeunes et leur patrie en leur permettant de découvrir les différentes zones touristiques de l’Algérie.

| À LIRE AUSSI : Tassili Airlines annonce des promotions sur ses vols vers la France

Ces mesures reflètent l’engagement du président Tebboune envers la communauté algérienne à l’étranger et sa volonté de faciliter leur retour et leur intégration dans leur pays d’origine. Elles témoignent également de l’importance accordée au renforcement des liens entre les générations futures et leur héritage culturel et touristique.