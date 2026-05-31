Mise à l’écart de Bounedjah et Bennacer : Petkovic refuse de justifier ses choix

Juste après l’annonce de la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a animé une conférence de presse. Une sortie très attendue, notamment après l’absence remarquée de certains cadres, à commencer par Baghdad Bounedjah et Ismaël Bennacer.

Sans surprise, la première question a porté sur ces deux absences majeures. Fidèle à sa ligne de conduite, le technicien bosniaque n’a pas souhaité entrer dans les détails, préférant défendre une approche globale de sa sélection. « Je ne suis pas obligé de justifier mes choix, ni les raisons pour lesquelles certains joueurs n’ont pas été retenus. J’effectue une analyse globale en fonction de ce qui est le mieux pour l’équipe nationale », a-t-il affirmé d’entrée.

Concernant Baghdad Bounedjah, Petkovic a tenu à saluer son apport, tout en évitant de s’attarder sur les raisons de sa non-convocation. « Bounedjah est un grand joueur, il a beaucoup donné à l’équipe nationale. Mais je préfère parler des joueurs qui font partie de la liste », a-t-il ajouté. Une manière d’éluder la polémique tout en recentrant le débat sur le groupe retenu.

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Le sélectionneur a également insisté sur le fait qu’aucune décision n’était prise à la légère. « Je n’ai rien contre les joueurs non convoqués. Aucun entraîneur ne laisse de côté des joueurs qui peuvent lui faire gagner des matchs », a-t-il souligné, mettant en avant une logique purement sportive dans ses choix.

Retour de Bentaleb : une valeur ajoutée

Interrogé sur le retour de Nabil Bentaleb, l’un des faits marquants de cette liste, Petkovic s’est montré beaucoup plus loquace. Le milieu de terrain signe en effet un retour remarqué après une longue absence en sélection. « On connaît tous Bentaleb et sa grande valeur, ainsi que ses qualités humaines. Il est en grande forme ces derniers mois », a expliqué le sélectionneur.

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Mais au-delà de la forme individuelle, c’est aussi la dimension collective qui a pesé dans la balance. « On l’a également convoqué pour sa compatibilité avec le reste du groupe », a précisé Petkovic, mettant en avant l’importance de l’équilibre et de la cohésion au sein de l’effectif.

À travers cette conférence de presse, Vladimir Petkovic a clairement affiché sa volonté de garder la maîtrise de ses choix, sans céder à la pression médiatique ou populaire. À quelques semaines du Mondial américain, le driver des Verts assume pleinement ses décisions, convaincu d’avoir retenu les profils les plus à même de défendre les couleurs nationales.

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