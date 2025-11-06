Mise à l’écart de Belaïli : Petkovic répond et défend ses choix

Vladimir Petkovic a répondu à la mise à l’écart de Youcef Belaïli. Le sélectionneur national n’a pas donné un argument convaincant.

C’est cet après-midi que Vladimir Petkovic a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de novembre. L’une des surprises dans sa liste, c’est évidemment la mise à l’écart de Youcef Belaïli. Cela a suscité moult interrogations dans la mesure où l’Oranais enchaîne les bonnes performances avec l’Espérance de Tunis.

Comme il fallait s’y attendre, la mise à l’écart de Belaïli a été la première question posée au technicien bosniaque lors de la conférence de presse. Mais ce dernier n’a pas donné un argument convaincant sur son choix.

Exploration stratégique de Petkovic

« Ce n’est pas la première fois qu’un joueur qui fait partie du groupe est écarté. Belaïli n’est pas le seul joueur auquel je n’ai pas fait appel pour le rassemblement du stage du mois de novembre. Il y a six joueurs qui ne sont pas là et huit autres qui ont été convoqués », a-t-il répondu.

Et d’ajouter : « Il y a des joueurs que je connais, comme Belaïli, et d’autres que je ne connais pas assez. Je les ai convoqués quand même afin de les connaître davantage car c’est la dernière chance avant la Coupe d’Afrique des nations« .

Petkovic défend ses choix

Lors de la conférence de presse d’avant-stage, le driver des Verts a défendu ses choix. Il a notamment parlé des nouveaux joueurs convoqués, Yacine Titraoui et Elias Benkara.

« Benkara et Titraoui sont très jeunes, je veux leur donner la possibilité de découvrir l’équipe nationale. Pour Titraoui, la concurrence est forte dans ce secteur, mais il a du potentiel (…) J’ai des idées très claires. Les convocations reflètent une vision du futur. Le football va vite, et il faut s’adapter », explique-t-il.

Il évoque également le retour de Ramiz Zerrouki et Ismael Bennacer. « Beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés en défense. J’espère trouver la stabilité et les réponses que nous cherchons. Zerrouki peut apporter un plus, et je veux continuer à observer Bennacer, qui revient bien avec le Dinamo Zagreb. », a-t-il ajouté.

