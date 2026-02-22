Mise à jour des données : Sonelgaz lance un appel à ses clients d’Alger

Plusieurs directions de distribution relevant de Sonelgaz d’Alger ont entamé une campagne ciblée de collecte du Numéro d’identification national (NIN) pour mettre à jour les données administratives de leurs clients.

Derrière cette opération, l’entreprise affiche une l’ambition de fiabiliser ses bases de données et renforcer la qualité du service, dans le sillage de sa transformation numérique.

Les directions concernées ont invité les abonnés à se rapprocher des agences commerciales munis d’une carte d’identité nationale en cours de validité afin de communiquer leur NIN.

Collecte du NIN : une mise à jour administrative au cœur de la stratégie de Sonelgaz

À El Harrach, la direction de distribution d’électricité précise que cette campagne s’inscrit dans le cadre d’« une vision organisationnelle moderne ». L’objectif affiché consiste à « renforcer l’exactitude des informations relatives aux clients, à établir une base de données fiable et actualisée. Et à sécuriser les différentes procédures contractuelles ».

La même source souligne que cette démarche doit contribuer au « renforcement de la fiabilité et à l’amélioration de la qualité du service. Tout en soutenant le processus de transformation numérique adopté par Sonelgaz au sein de ses différentes structures ».

À Bologhine, la direction de distribution d’électricité et de gaz met en avant la nécessité de « garantir la précision de l’identité du client et de sécuriser les transactions et les contrats ».

Protection des données : Sonelgaz rappelle le cadre légal encadrant le Numéro d’identification national

Face aux interrogations que peut susciter la collecte du NIN, les directions concernées insistent sur la confidentialité du traitement. La direction d’El Harrach affirme son « plein engagement à protéger les données personnelles des clients et à garantir leur traitement en toute confidentialité, conformément aux dispositions de la loi 18-07 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ».

De plus, elle précise que « le numéro d’identification NIN est exclusivement utilisé à des fins administratives » et qu’il est conservé « au sein d’un système d’information sécurisé, selon les normes de protection et de sécurité cybernétique en vigueur ». Avec un accès limité « aux instances légalement habilitées ».

De son côté, la direction de Sidi Abdallah réaffirme son engagement à respecter scrupuleusement la loi 18-07 ainsi que la loi complémentaire 25-11 relatives à la protection des données à caractère personnel.

Vers des notifications par SMS : quel impact concret pour les clients ?

Au-delà de la simple mise à jour administrative, la collecte du NIN prépare le déploiement de nouveaux services. Selon la direction de Sidi Abdallah, le NIN constitue « un outil clé » dans le processus de communication entre le portail gouvernemental unifié et les différents services fournis au client.

L’opération, menée notamment à travers des prospectus distribués aux abonnés, inclut la collecte du NIN et du numéro de téléphone. Cette étape précède le lancement d’un service de notification par SMS.

En effet, ce dispositif permettra d’envoyer directement aux clients :

Les factures

Les échéances de paiement

Les avis de coupures programmées

Les nouveautés liées aux services

D’autres informations administratives

Enfin, la direction précise que cette campagne aura « un impact direct sur la simplification des procédures, l’accélération des transactions, le renforcement du niveau de sécurité et l’amélioration de la qualité du service public dans le cadre d’une administration numérique moderne qui place le client au cœur de ses priorités ».