Mis à l’écart par Petkovic : Chaïbi brise enfin le silence

Farès Chaïbi brise enfin le silence. Il s’exprime pour la première fois sur sa mise à l’écart de la sélection nationale par Vladimir Petkovic.

Farès Chaïbi a été le grand absent des deux derniers rassemblements des Verts. Mais le sélectionneur national n’a jamais donné des arguments solides et convaincants concernant la mise à l’écart du joueur. Pour le stage du mois de juin, il a reproché au joueur « un manque de constance dans ses performances ». Avant le dernier stage, il a expliqué son choix pour des « raisons purement techniques », préférant convoquer des joueurs ayant des postes bien fixes, comme Anis Hadj Moussa et Amir Sayoud.

Il faut dire que les deux dernières mise à l’écart du pensionnaire de Franckfurt ont ouvert les portes aux spéculations. Mais des sources proches de la FAF révèlent des raisons « extra sportives ». Le jeune milieu de terrain brise enfin le silence pour évoquer son absence des deux derniers stages.

Chaïbi exprime son grand attachement à l’équipe d’Algérie

L’ex-Toulousain a été interrogé dans une conférence de presse sur la raison de sa mise à l’écart de l’équipe d’Algérie. Mais il ne sait pas la cause, en affirmant qu’il en a profité pour soigner sa blessure. « Je n’ai pas été retenu par le sélectionneur national, je ne sais pas pourquoi. Aussi, j’ai souffert de quelques douleurs après le match face au Borussia Dortmund. Du coup, j’ai profité de ma non-convocation à l’EN pour me soigner au club et me reposer pour revenir en prévision des prochains matchs qui nous attendent », dira-t-il.

Poursuivant sa déclaration, Chaïbi exprimer son grand attachement à la sélection nationale. « L’équipe d’Algérie est quelque chose de très importante pour moi, je ne changerai jamais mon discours. J’ai opté pour l’Algérie et c’était un choix du cœur. Peu importe les circonstances, je serai toujours là pour aider la sélection de mon pays », a-t-il ajouté.