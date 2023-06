Miraculeux sauvetage d’un mouton sur le point de tomber du dernier étage d’un immeuble (Vidéo)

Une vidéo captivante circule actuellement sur les réseaux sociaux en Algérie. Elle met en scène un sauvetage héroïque d’un mouton qui était sur le point de chuter du dernier étage d’un immeuble. Publiée par la chaîne de télévision arabophone El Hayat, cette séquence a rapidement suscité un vif intérêt auprès des internautes.

La vidéo dévoile une opération de sauvetage extrêmement périlleuse. On peut y voir une personne retenir fermement le mouton afin d’empêcher sa chute, qui aurait sans aucun doute été fatale. La bête, suspendue dans le vide, semble immobile, comme figée par la peur.

La vidéo s’est rapidement propagée sur divers groupes et pages Facebook. Des milliers d’internautes l’ont déjà visionnée, contribuant ainsi à sa popularité grandissante.

Le mouton est devenu la véritable star de cette histoire. Son sauvetage a nécessité l’intervention de plusieurs personnes. D’après les images, apparemment filmées par des voisins, le mouton a bondi par la fenêtre d’un appartement et a été rattrapé in extremis par son propriétaire.

Une mobilisation générale pour sauver le mouton

Le propriétaire du mouton, qui le retenait avec difficulté, était sur le point de lâcher prise. Heureusement, une seconde personne issue du même appartement est intervenue pour tenter de remonter la bête. Les deux sauveteurs ont pris des risques considérables afin de ne pas perdre le mouton, l’un d’entre eux se retrouvant même avec un pied dans le vide.

Le mouton, suspendu dans le vide, semblait extrêmement lourd et difficile à manipuler. Même le voisin du dessous est venu prêter main-forte aux sauveteurs en poussant le pauvre animal vers le haut, facilitant ainsi la tâche de ses propriétaires pour le récupérer.

Les images capturées sont tout simplement impressionnantes. Un certain suspense s’installe au fil de la vidéo. On craint à chaque instant que le mouton ne chute. Heureusement, une troisième personne provenant de l’appartement est venue apporter son aide. Grâce à un véritable travail d’équipe et à de nombreux efforts, le mouton a finalement été sauvé. L’opération était extrêmement difficile, et la situation aurait pu tourner au drame.