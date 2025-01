Miracle médical au CHU Mustapha Pacha : un ouvrier transpercé par une barre de fer sauvé de justesse

Les urgences du CHU Mustapha Pacha ont été le théâtre d’une intervention chirurgicale d’une extrême complexité hier soir. Un ouvrier de 42 ans, originaire de Médéa, a frôlé la mort après un accident du travail survenu sur son chantier.

La scène était digne d’un film catastrophe. Percuté de plein fouet par une barre de fer, l’homme avait été transpercé d’un bout à l’autre. La barre métallique, d’une longueur impressionnante, avait littéralement traversé sa nuque pour ressortir au niveau de l’aisselle. À son arrivée à l’hôpital, dans un état critique, la barre était toujours en place, témoignant de la violence du choc.

Face à une telle urgence, les équipes médicales du CHU Mustapha Pacha ont fait preuve d’un sang-froid et d’un professionnalisme exemplaires. Mobilisées en quelques minutes, les équipes de neurochirurgie, de chirurgie thoracique et vasculaire, ainsi que les anesthésistes et les infirmiers, ont rapidement mis en place un protocole d’intervention adapté.

Les mains expertes des chirurgiens du CHU Mustapha Pacha sauvent la vie d’un ouvrier dans un état critique

L’opération s’est révélée particulièrement délicate. Les chirurgiens ont dû travailler avec une extrême précision pour extraire la barre de fer tout en préservant les structures vitales du patient.

Grâce à leur expertise et à leur coordination parfaite, les équipes médicales ont réussi à sauver la vie de l’ouvrier. L’opération s’est soldée par un succès au-delà de toutes les espérances. Le patient, bien que toujours sous surveillance médicale, se remet progressivement de ses blessures.

Cette intervention exceptionnelle a suscité l’admiration de l’ensemble du personnel hospitalier et a été largement saluée par la direction du CHU Mustapha Pacha sur les réseaux sociaux.

Ce véritable exploit médical est un témoignage de l’excellence des soins prodigués dans cet établissement hospitalier.

Au-delà de l’aspect médical, cette histoire est également un poignant rappel des risques encourus par les travailleurs sur les chantiers.

Cet accident tragique devrait inciter les employeurs à redoubler de vigilance en matière de sécurité au travail. Le rétablissement de cet ouvrier est une victoire pour la médecine en Algérie.