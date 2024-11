Miracle à Skikda : Après 3 jours de disparition, Wassim, 3 ans, retrouvé sain et sauf dans la forêt

Skikda, le 18 novembre 2024 – Après trois jours d’angoisse et de recherches intenses, le petit Wassim, âgé de 3 ans, a finalement été retrouvé sain et sauf. Le garçon, qui s’était égaré dans la forêt de Rakouba (commune d’Oued-Zhor), a été localisé dans la région de Kaf Boulaayoun, au sein même de ce massif forestier.

Les autorités de la protection civile de Skikda ont annoncé avec soulagement la fin heureuse de cette opération de recherche qui a mobilisé d’importants moyens humains et matériels. Les équipes de secours, appuyées par des unités cynophiles et des moyens aériens, ont ratissé méthodiquement la forêt pendant plusieurs jours.

La disparition de Wassim avait suscité une vive émotion et une mobilisation générale. Les autorités locales, les forces de l’ordre, les bénévoles et les habitants de la région s’étaient unis pour retrouver l’enfant disparu.

Un poste de commandement a été installé sur place afin de coordonner les opérations de recherche, qui ont été menées de manière intensive et organisée.

Wassim retrouvé sain et sauf : un miracle dans la forêt de Rakouba

Les équipes de secours ont bénéficié du soutien de plusieurs wilayas voisines, notamment Jijel, Constantine, Guelma et Annaba, qui ont dépêché des renforts et du matériel spécialisé. L’armée nationale populaire a également participé aux recherches, mettant à disposition des hélicoptères et du personnel qualifié.

Les habitants de la région ont fait preuve d’une grande solidarité en prenant une part active à ces recherches. La découverte de Wassim a été accueillie avec un immense soulagement par sa famille, ses proches et l’ensemble de la population.

Les autorités ont salué le professionnalisme et le dévouement des équipes de secours qui ont permis de retrouver l’enfant vivant.

Trois jours, 72 heures passées au cœur d’une forêt dense, face à la peur, le froid et à l’isolement. Une épreuve que peu d’adultes pourraient endurer ! Pourtant, Wassim, 3 ans à peine, a survécu. Son histoire, un véritable miracle, résonne comme un hymne à la vie et à la résilience.