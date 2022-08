Ministère du commerce : vers l’exportation de l’huile de table

L’Algérie sera parmi les pays africains leaders dans la production d’huile de table après la mise en service des deux dernières usines de production, a confirmé le ministre du Commerce Kamel Rezig.

La déclaration du ministre du commerce, Rezig intervient alors qu’il a procédé aujourd’hui, jeudi 4 aout 2022, accompagné du ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, à l’inauguration d’une unité de raffinage d’huile de table d’une capacité de production de 400 tonnes.

Rezig a indiqué que l’unité de production d’huile « El Mahroussa » du groupe Agrodiv pourra produire 400 tonnes d’huile de table, notant que la consommation moyenne journalière de cette substance en Algérie est estimée à 1.600 tonnes.

A cet égard, le ministre a estimé que la mise en service de cette ligne permettrait de rassurer le ministère du Commerce et d’assurer la bonne diffusion de cette matière sur l’ensemble du territoire national., mais ce qui permettra aussi de l’exporter dans les deux à trois ans à venir.

D’autre part, le premier responsable du secteur du commerce a confirmé que l’Algérie deviendra parmi les pays africains leaders dans la production d’huile de table, après son entrée dans l’usine de Katama à Jijel et un autre projet à Tipaza.

Marchés de la « Rahma » pour la vente des fournitures scolaires

Une instruction a été donnée d’accompagner les marchands de fournitures scolaires, par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, pour préparer la rentrée scolaire 2022/2023, et ce en créant des « marchés de la Rahma » pour la mis à disposition de ces fournitures, et ce sur l’ensemble du territoire national.

Rezig a présidé une réunion, en présence des cadres centraux du ministère et des directeurs régionaux et nationaux du commerce, lors de laquelle la décision de la mise en place de ces marchés de la Rahma a été prise.

Il est à noter que selon un responsable au niveau du ministère du commerce, ces marchés seront opérationnels à partir du 15 du mois en cours, à travers toutes les wilayas du pays.