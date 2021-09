Ministère des Transports : baisser les prix pour sauver Air Algérie

Dans le cadre des réunions programmées avec les responsable de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie en l’occurrence, afin de la sauver d’une éventuelle faillite, le ministre des Transports, Aissa Bekkai, a présidé ce jeudi 23 septembre, une réunion en présence des cadres du ministère, du président-directeur général par intérim de ladite compagnie et certains de ses responsables.

» La réunion a été consacrée à l’étude du plan de travail de la direction de l’entreprise concernant la qualité des services fournis à ses clients et les moyens de les améliorer, et ce, à travers de certaines mesures affectant toutes les structures et sections de de ladite entreprise « , lit-on dans un communiqué du ministère des Transports.

La même source a ajouté que les mesures en question concernent, à savoir, la fourniture de sièges, la bonne réception des clients, le respect du calendrier et etc.

Aissa Bekkai appel » à revoir complétement les prix des billets «

Lors de la réunion, le ministre a également ordonné un examen du fonctionnement des différentes structures de base de la compagnie, à l’image des agences commerciales déployées sur le territoire national, estimées à 82 agences, en relançant leur activité et en les exploitant dans de nouveaux domaines afin de bénéficier de plus de rendement économique.

En ce sens, et afin de diversifier l’économie et les sources de revenus du trésor public, le même responsable a appelé à » revoir complétement les prix des billets d’avion, notamment pour les vols intérieurs vers le sud, et ce, afin d’encourager le tourisme dans le désert « .

Dans un autre chapitre, Aissa Bekkai a souligné sur la nécessité de préparer un plan d’action avec des mesures et des mécanismes concrets et un calendrier fixé pour le court, le moyen et le long terme, en consultant le partenaire social dans les futures options stratégiques, afin que le changement le plus important soit de l’intérieur de l’entreprise et se base principalement sur ses propres capacités.