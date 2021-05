Ministère de l’intérieur : procédure judiciaire engagée contre RAJ

L’association RAJ, (Rassemblement Action Jeunesse), fait désormais l’objet d’une procédure judiciaire qui a été engagée à son encontre par le ministère de l’Intérieur. Le Ministère de l’Intérieur, selon un communiqué de l’association, très active au sein du Hirak, aurait demandé la dissolution de RAJ, « sous prétexte que les activités de l’association sont en violation de la loi », indique encore le communiqué.

Toujours selon le communiqué de l’association, qui explique que « le ministère de l’Intérieur engage une procédure judiciaire auprès du tribunal administrative contre le RAJ », l’association « a reçu ce mercredi 26 mai 2021 par le biais d’un huissier de justice une citation à comparaître devant le tribunal administratif d’Alger«

Une volonté de dissolution ?

Dans son communiqué, l’association RAJ indique que cette citation à comparaitre intervient « suite à une requête déposée par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales sollicitant la dissolution de l’association RAJ « . Cette demande a été faite par le ministère de l’Intérieur « sous prétexte que les activités de l’association sont en violation de la loi 12/06 régissant les associations, et en contradiction avec les objectifs énumérés dans les statuts de l’association », précise encore le même communiqué.

« Abdelouhab Fersaoui, président du RAJ a reçu (lui aussi NDLR), aujourd’hui, une convocation de la police pour se présenter dans les plus brefs délais au commissariat central de Béjaia », ajoute le communiqué de RAJ qui précise que l’association « va constituer un collectif d’avocats pour répondre à la requête déposée par le ministère de l’Intérieur et tiendra l’opinion publique de l’évolution de la procédure administrative et de la convocation du président de l’association par la police ».

Pour rappel, le ministère de l’Intérieur a également engagé des procédures judiciaires contre le PST (Parti Socialiste des Travailleurs) qui milite pour les droits des ouvriers depuis plus de 30 ans, et contre aussi le Parti de l’avocate Me Zoubida Assoul.