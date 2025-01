Ministère de l’Intérieur : Lancement des entretiens pour les concours de recrutement

La Direction générale de la Fonction publique du Ministère de l’Intérieur a annoncé, ce jeudi soir, la programmation des entretiens oraux pour les candidats retenus dans le cadre de la session 2024 des concours de recrutement aux postes d’Ingénieur d’État en informatique et de Technicien supérieur en informatique.

Ces entretiens débuteront le dimanche 26 janvier 2025, et se tiendront à l’École nationale des télécommunications, située à 16 rue Halas Saïd, à El-Mouradia, Alger.

Les candidats admissibles pour la première catégorie, à savoir ceux qui postulent pour le poste d’Ingénieur d’État en informatique, verront leurs entretiens commencer le dimanche 26 janvier 2025.

Ces entretiens se poursuivront jusqu’au jeudi 30 janvier 2025. Quant aux candidats pour le poste de Technicien supérieur en informatique, les entretiens débuteront le dimanche 2 février et se termineront le mercredi 5 février 2025.

Les candidats sont invités à consulter les listes des dates et horaires précis de leurs entretiens, disponibles en ligne sur la plateforme officielle de la Direction générale de la Fonction publique, accessible via ce lien. Il est impératif de vérifier le programme personnel pour éviter toute confusion et garantir une bonne organisation.

Documents nécessaires pour le jour de l’entretien :

Tous les candidats devront se présenter à leur entretien accompagné des documents suivants :

Une pièce d’identité nationale en cours de validité,

Une copie de la fiche d’inscription au concours,

Une copie du document attestant de la situation par rapport au service national, pour les candidats masculins.

Les candidats doivent préparer soigneusement ces documents afin d’éviter tout retard ou malentendu le jour de l’entretien. L’adhésion à ces exigences administratives est cruciale pour garantir un déroulement fluide de la procédure de sélection.

Des entretiens importants pour l’avenir professionnel des candidats

Les entretiens oraux, qui suivront une première phase de sélection sur dossier, constituent une étape décisive dans le parcours des candidats pour ces deux concours. Les recruteurs s’attendent à rencontrer des candidats motivés, bien préparés, et aptes à démontrer leurs compétences techniques ainsi que leur capacité à travailler dans des environnements informatiques de haut niveau.

Les candidats doivent se préparer non seulement sur le plan technique, mais aussi sur des questions de logique, de réflexion, et de communication, en vue de convaincre les membres du jury de leur potentiel et de leur adéquation avec les exigences des postes proposés.

Quels sont les postes à pourvoir ?

Le concours vise à pourvoir 34 postes d’Ingénieurs d’État en informatique, ainsi que 15 postes de Techniciens supérieurs en informatique.

Ces postes visent à renforcer les capacités des services publics en matière de gestion informatique et de modernisation des infrastructures numériques, un secteur en pleine expansion au sein de l’administration publique algérienne.

Une étape cruciale pour le développement de la fonction publique algérienne

Ces recrutements s’inscrivent dans le cadre de la volonté du gouvernement algérien d’améliorer l’efficacité des services publics et de promouvoir les métiers de l’informatique dans les institutions publiques. En effet, le domaine de l’informatique est devenu incontournable pour la modernisation de l’administration et pour répondre aux exigences de digitalisation des services publics.

Les candidats retenus auront un rôle clé à jouer dans la gestion et la mise en œuvre de projets numériques d’envergure au sein des institutions publiques. Il s’agit donc d’une opportunité unique pour les jeunes talents en informatique de participer activement à la transformation numérique de l’Algérie.

Les candidats sont donc invités à suivre scrupuleusement les informations relatives à la programmation des entretiens et à se préparer de manière adéquate pour ces dernières étapes du concours. La réussite à ces entretiens marquera le début d’une carrière prometteuse dans la fonction publique, et contribuera à la modernisation du secteur public en Algérie.