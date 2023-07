Ministère de l’habitat : réunion sur la répartition des logements AADL pour novembre prochain

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé aujourd’hui une réunion technique portant sur deux principaux sujets.

Selon un communiqué du ministère du Logement, cette réunion était axée sur la préparation du processus de répartition des logements prévu pour le 1er novembre, en particulier les logements à louer. La réunion a également abordé le nombre de boutiques commercialisées dans le cadre du programme « aadl ».

| À LIRE AUSSI : CANICULE : à quand une baisse des températures ? Une responsable de l’ONM répond

La réunion s’est tenue en présence des cadres centraux du ministère, ainsi que du directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement de l’habitat (aadl) et des directeurs régionaux.

Après avoir présenté le nombre de logements à finaliser avant le 1er novembre prochain, les différents programmes confrontés à des obstacles techniques ont été discutés.

Des instructions données par le ministre

Le ministre a donné des instructions pour une coordination entre les différents éléments, à savoir le directeur général du Logement, le directeur général de la construction et de l’ingénierie architecturale, le directeur général de la Ville et le directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement de l’habitat (aadl).

L’objectif était de lever tous les obstacles et de programmer des réunions avec les directeurs d’état afin de garantir que les projets soient réalisés dans les délais impartis.

| À LIRE AUSSI : Plus de 150.000 logements distribués, AADL 3… Détails de Belaribi

Le deuxième sujet abordé concernait les dossiers des commerces affiliés à l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement de l’habitat (Adl), qui ont été commercialisés à l’échelle nationale, ainsi que la construction de pôles commerciaux prévus dans les quartiers résidentiels. Le ministre a émis des directives strictes concernant la nécessité d’achever ces pôles commerciaux dans les quartiers « aadl ».