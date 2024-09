Ministère de l’Éducation Nationale : Voici le thème du 1ᵉʳ cours destiné aux élèves des 3 cycles

ALGER, le 16 septembre 2024 – Après une longue pause estivale de près de quatre mois, les élèves algériens de tous les niveaux scolaires sont sur le point de retrouver les bancs de l’école.

Le ministère a d’ailleurs déjà mis en place les mesures nécessaires pour assurer une rentrée scolaire réussie, avec notamment la reprise des personnels administratifs le 28 août dernier et celle des enseignants le 10 septembre.

Cette rentrée scolaire 2025-2024 marque un tournant particulier, puisque le ministère de l’Éducation nationale a décidé de placer la sécurité routière au cœur des préoccupations des élèves dès le premier jour de classe.

En effet, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé que ce thème serait au cœur du cours inaugural destiné à tous les élèves, du primaire au secondaire.

Fidèle à sa tradition, le ministère propose chaque année un cours d’ouverture abordant des sujets d’actualité à portée nationale, régionale ou mondiale. Cette année, le choix s’est porté sur la sécurité routière, un enjeu de société de plus en plus pressant face à la recrudescence des accidents de la route.

La rentrée scolaire 2024 sous le signe de la sécurité routière : un enjeu majeur pour l’éducation citoyenne

Le ministère estime que l’école, en tant qu’acteur clé de l’éducation citoyenne, a un rôle essentiel à jouer dans la sensibilisation des jeunes aux dangers de la route. Ce cours inaugural sera dispensé le dimanche 22 septembre 2024 à tous les niveaux scolaires.

Des fiches pédagogiques adaptées à chaque cycle d’enseignement ont été élaborées pour aider les enseignants à préparer et animer ce cours de manière efficace. Les enseignants sont invités à adapter ces fiches en fonction des spécificités de leurs classes et à proposer des activités pédagogiques variées.

Pour accompagner cette rentrée, le ministère a élaboré des notes pédagogiques spécifiques pour l’enseignement primaire d’une part, et pour les cycles moyen et secondaire d’autre part.

Ces outils sont destinés à guider les enseignants dans la préparation et la conduite de leurs cours, tout en laissant une marge de manœuvre pour adapter les activités pédagogiques aux différents niveaux et aux initiatives de chacun.

Face à un bilan routier 2023 alarmant, avec 1 836 décès et près de 79 000 blessés, cette décision du ministère de l’Éducation nationale de placer la sécurité routière au cœur de la rentrée scolaire s’avère plus que nécessaire.

En sensibilisant les jeunes dès le plus jeune âge, l’objectif est clair : former des citoyens responsables et acteurs d’un changement durable en matière de sécurité routière.