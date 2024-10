Ministère de l’Éducation nationale : réforme des postes de travail dans ce secteur

Le gouvernement algérien a récemment décidé de modifier le décret ministériel qui fixe le nombre et la classification des postes de travail pour les agents travaillant dans les activités de conservation, de maintenance et de services, sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale. Cette réforme concerne plus de 126 000 postes d’emploi, destinés aux travailleurs des administrations centrales et des services déconcentrés, tels que les directions de l’éducation des wilayas et diverses institutions publiques.

Selon le dernier numéro du Journal officiel (69) publié le 15 octobre, les ministères des Finances et de l’Éducation nationale, ainsi que la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, ont convenu d’amender le décret ministériel commun du 16 juin 2010. Ce changement est acté par un décret exécutif daté du 25 septembre 2024, qui définit le nombre, la classification et la durée des contrats pour les agents travaillant dans ces activités.

Le nouvel arrêté fixe précisément la nature du travail et le temps de présence exigé pour les agents, avec un total de 126 821 postes identifiés pour ceux exerçant des activités de conservation, de maintenance et de services. Parmi eux, 120 230 agents seront sous contrat à temps plein, tandis que 6 591 agents travailleront à temps partiel, tous avec des contrats de travail temporaires.

Classification des agents et impact sur l’emploi

La réforme inclut 14 catégories professionnelles qui bénéficieront de ces nouvelles classifications. Les postes vont de l’ouvrier professionnel de niveau 1 au gardien, classés au niveau 1, avec une distinction entre ceux travaillant à temps plein et à temps partiel. Les conducteurs de voiture de niveau 1 seront classés au niveau 2, tandis que les ouvriers professionnels de niveau 2 et 3 seront respectivement placés aux niveaux 3 et 4.

En ce qui concerne la répartition des postes, le secteur des ouvriers professionnels de niveau 1 obtient la plus grande part avec 80 520 postes, suivi par les ouvriers professionnels de niveau 3 avec 15 825 postes, et les ouvriers professionnels de niveau 2 avec 15 137 postes. Les agents de sécurité de niveau 1 se voient également attribuer 8 988 postes.

Cette réforme vise à renforcer la structure de l’emploi au sein des institutions éducatives algériennes et à améliorer les conditions de travail des agents, tout en répondant aux besoins croissants en personnel dans le secteur de l’éducation.