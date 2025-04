Ministère de l’Éducation nationale : Plus de 3200 écoles équipées d’outils numériques en Algérie

Le ministère de l’Éducation nationale poursuit son virage numérique. À l’occasion de la conférence nationale consacrée à l’évaluation de la transformation digitale dans le secteur de l’éducation, le directeur des systèmes d’information au ministère, M. Amara Ghalem, a annoncé que 3 270 écoles à travers le pays sont désormais équipées de tableaux électroniques.

Ce chiffre dépasse alors l’objectif initial fixé par le ministère, qui visait à équiper au moins une école par commune. Fort de cette avancée, le ministère entend accélérer la cadence et couvrir 50 % des écoles primaires avant la prochaine rentrée scolaire.

Amara Ghalem a rappelé que la numérisation du secteur ne se limite pas à l’équipement des établissements. Elle concerne également la gestion administrative et pédagogique, avec le développement de plusieurs plateformes numériques, dont notamment :

« Espace enseignants », dédié à la gestion des ressources humaines et à la communication avec le corps enseignant,

« Évaluation des acquis », pour le suivi pédagogique des élèves,

« Mawidy », la plateforme de prise de rendez-vous avec les services du ministère,

Un système de sondages et d’enquêtes,

Et une nouvelle version du site officiel du ministère, dévoilée ce samedi.

Autre mesure emblématique : l’instauration d’une politique “zéro papier” dans les procédures d’inscription aux examens officiels, qui se fait désormais exclusivement en ligne. Avec ces initiatives, le ministère ambitionne de moderniser durablement le système éducatif algérien, en l’ancrant dans une dynamique technologique au service de l’efficacité et de la transparence.

Le numérique : un levier mondial pour transformer l’éducation

À l’ère du numérique, l’éducation mondiale connaît une transformation sans précédent. Les technologies numériques redéfinissent les méthodes d’enseignement, d’apprentissage et de gestion des systèmes éducatifs, offrant ainsi des opportunités inédites tout en posant de nouveaux défis.​

Selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2023 de l’UNESCO, 54 % des pays ont défini des normes de compétences numériques pour les apprenants, soulignant l’importance croissante de ces compétences dans les systèmes éducatifs.

Le rapport met également en évidence que les technologies numériques peuvent améliorer l’accès à l’éducation pour les apprenants auparavant exclus, tels que les personnes handicapées ou parlant une langue minoritaire.

Des pratiques pédagogiques renouvelées

Le numérique permet de nouvelles pratiques pédagogiques, en classe ou à la maison, et contribue à rendre l’école plus inclusive pour répondre aux besoins des élèves en situation de handicap ou dans l’incapacité d’être présents en classe. Il favorise la motivation, l’engagement et la réussite scolaire des élèves. Les outils numériques rendent l’apprentissage plus attrayant et interactif, ce qui stimule l’intérêt des élèves.​

Malgré les avantages, l’intégration du numérique dans l’éducation présente des défis. Le rapport de l’UNESCO souligne que la dépendance à la technologie pendant la pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités éducatives, laissant de nombreux enfants à la traîne. De plus, seulement 16 % des pays garantissent explicitement la protection des données des apprenants, mettant en évidence la nécessité d’une gouvernance appropriée et d’une réglementation des technologies éducatives. ​

Pour que le numérique tienne ses promesses en matière d’éducation, il est essentiel de développer des compétences numériques tout au long du parcours scolaire, permettant aux élèves de devenir des citoyens éclairés à l’ère du numérique. Cela implique également une formation adéquate des enseignants et une évaluation rigoureuse des outils numériques pour garantir leur efficacité et leur pertinence pédagogique.

L’OCDE recommande une approche systémique pour renforcer la cohérence des outils, des technologies et des acteurs au sein des systèmes éducatifs.