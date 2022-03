Ministère de l’éducation : horaires de travail Ramadan 2022

Le mois sacré du Ramadan approche à très grands pas, en effet quelques jours nous séparent de ce dernier. Et comme chaque année les horaires de travail sont revus pour que les journées soient moins pénibles pour ce mois marqué par le jeun. Un secteur en particulier voit ses horaires revue, l’éducation.

Ce mardi 29 mars 2022 en soirée, le ministère de l’Éducation nationale a publié le réagencement des horaires approuvé dans les établissements d’éducation pour le prochain mois de Ramadan 2022.

Selon ce qui a été publié par le ministère, les heures de travail dans les établissements d’enseignement seront prolongées pendant le mois de Ramadan à venir.

De 07h00 du matin jusqu’à 14h00 de l’après-midi, pour les wilayas du sud.

De 8h30 du matin à 3h30 de l’après-midi, pour le reste des wilayas.

Horaires de travail pour le cycle primaire

De plus, le temps de travail quotidien pendant le Ramadan sera réduit en fonction des paliers d’éducation, comme suit :

Dans les écoles primaires qui fonctionnent selon un système à poste unique : les postes du matin et du soir sont réduits d’une demi-heure.

La période du matin comprend une pause de 15 minutes, et les périodes du matin et du soir sont séparées par une pause de 1h45.

Dans les écoles primaires fonctionnant en double vacation : les permanences du matin et du soir sont chacune réduites d’une heure.

Une pause de 15 minutes pour chaque vacation, et les vacations du matin et du soir sont séparées par une pause de 30 minutes.

Horaires de travail pour le moyen et le secondaire

Pour les niveaux moyen et secondaire : Le cours d’une heure est réduit de 15 minutes.

La période du matin est séparée de la période du soir par une pause de 15 minutes. Chacune des périodes du matin et du soir comprend une pause de 5 minutes.

Horaires de travail Ramadan pour les administrations et les institutions publiques

La direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative a dévoilé, dans un communiqué rendu public le dimanche 27 mars 2022, les horaires de travail de ce Ramadan 2022.

Pour 20 wilayas du Sud Algérien, les horaires de travail sont fixés de 07h00 à 14h00, du dimanche au jeudi. À savoir : Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El Oued, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghaier et El Meniaa.

Quant au reste des wilayas de l’Algérie, les horaires de travail sont fixés de 08h30 à 15h30, du dimanche au jeudi.