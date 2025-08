Ministère de l’Éducation : changement d’adresse pour le dépôt de ces dossiers

Le Ministère de l’Éducation nationale a annoncé, ce samedi, un changement important concernant le dépôt des dossiers de validation des documents scolaires. À compter du dimanche 3 août 2025, les citoyens devront désormais déposer leurs dossiers à la succursale du ministère située à la rue Mahmoud Bouguettat, Kouba (Ruisseau), Alger, au lieu du siège central situé 8 rue Pékin, El Mouradia.

Dans son communiqué officiel, le ministère explique que cette mesure vise à améliorer les procédures administratives et à garantir une meilleure qualité des services offerts aux citoyens. Le choix du nouveau site a été motivé par sa localisation stratégique, à proximité immédiate des principaux moyens de transport public (métro, tramway, bus, taxis), facilitant ainsi l’accès des usagers.

Des horaires et une organisation adaptée pour un meilleur accueil des citoyens

Dans le cadre de cette réorganisation, le ministère a précisé les nouveaux horaires d’accueil pour le dépôt des dossiers. Les services concernés seront accessibles du dimanche au jeudi, de 09h00 à 15h00, selon un dispositif d’accueil pensé pour garantir un traitement fluide et ordonné des demandes.

Le ministère de l’Éducation appelle ainsi tous les citoyens concernés à respecter ces nouvelles dispositions et à se présenter au nouvel emplacement avec leurs dossiers complets, afin d’assurer la bonne marche de la procédure de validation des documents scolaires.

Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large de proximité et d’optimisation des services administratifs, répondant à la volonté des autorités de simplifier les démarches et de rapprocher l’administration du citoyen.