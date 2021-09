Ministère de l’Agriculture : nouveaux produits interdits d’importation

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural vient de décider de suspendre l’importation par les opérateurs économiques, de plusieurs produits alimentaires dérivés ou d’origine animale.

Il s’agit d’une note adressée par la Direction des services vétérinaires relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, à l’ensemble des opérateurs économiques s’activant dans le domaine de l’importation d’animaux de produits animaux et/ou d’origine animale.

« J’ai l’honneur de porter à la connaissance des opérateurs importateurs, de la suspension, à titre conservatoire, à compter du 1er septembre 2021, des importations des produits ci-après … », lit-on dans la note.

Ainsi, Direction des services vétérinaires a donc porté à la connaissance des opérateurs importateurs la suspension, à titre conservatoire, de l’importation du « Thon et produits de la pêche en conserve, la mortadelle de poulet et le pâté de volaille ».

Les importateurs seront également interdits, selon la même note datée du 5 septembre 2021, d’importer d’autres produits laitiers d’origine animale, dont le yaourt, la crème glacée et la crème dessert.

Une suspension à compter du 1er septembre

Il s’agit également du « jaune d’œuf liquide, de la laine et poils de chameau, des produits cuits et semi-cuits à base de viandes blanche et rouge (produits de charcuterie), le corned-beef et les appâts vivants destinés à la pêche ».

Par ailleurs, la Direction des services vétérinaires relevant du ministère de l’Agriculture précise, dans la note, que ces mesures sont entrées en vigueur dès le 1er septembre et que « les produits cités ci-dessus, embarqués avant cette date et/ou arrivés au poste-frontière feront l’objet d’examen du dossier ».

Il convient de noter que le ministère de l’Agriculture n’a pas cité les motifs derrière ces nouvelles suspensions d’importation. Ainsi, ces nouveaux produits interdits d’importation viennent s’ajouter à la longue liste de produits dont l’importation est déjà suspendue.