Ministère de l’Agriculture : 3 directeurs démis de leurs fonctions

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement rural a fait part de la fin de fonctions de plusieurs hauts responsables du secteur. Il est notamment question des directeurs de l’ONIL et de l’ODAS.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 20 juillet, le département du Ministre Mohamed Abdelhafid Henni a indiqué que trois directeurs relevant du Ministère de l’Agriculture ont été démis de leurs fonctions.

En effet, il s’agit du directeur du foncier agricole et du directeur général de l’office national interprofessionnel du lait (ONIL). Ainsi que du directeur général de l’Office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS).

Le Ministre de l’Agriculture rencontre les représentants de plusieurs filières

Par ailleurs, rappelons que le Ministre Henni a présidé aujourd’hui une réunion de coordination et de concertation avec les représentants du Conseil interprofessionnel de la filière de la tomate industrielle pour examiner les moyens de développer cette filière.

Ce mercredi 20 juillet, le Ministre de l’Agriculture a aussi rencontré les représentants du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA) pour discuter de la situation et des perspectives de développement de la filière.

D’après un communiqué du Ministère de l’Agriculture, les réunions ont eu lieu à Alger au siège du Ministère. Et ce, en présence du Président de la Chambre nationale de l’agriculture (CNA). Mais aussi des cadres du secteur et des responsables des entreprises et offices publics sous tutelle.