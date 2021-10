Ministère de la Santé : vers des hôpitaux algéro-tucs

Le secteur de la santé en Algérie s’est considérablement fragilisé par l’impact de la pandémie de la covid-19. Outre le mal que le personnel soignant a trouvé pour parvenir à faire face aux fux considérable des contaminés, les autres patients ont été gravement touchés par la surcharge et le manque du matériel.

Dans le cadre des réformes hospitalières, le ministre de la Santé a reçu aujourd’hui l’ambassadrice turque, S.E Mahinur Ozdemir. Les discussions étaient portées sur les relations bilatérales entre les deux pays, mais surtout sur les possibilités de partenariat entre l’Algérie et la Turquie dans le domaine de la Santé, indique un communiqué du département de Benbouzid.

Un projet prometteur

Le ministre, lors de cette rencontre, a notamment souligné « l’importance d’élargir le champ de la coopération et du partenariat algéro-turc ». Benbouzid n’a pas manqué de saluer « le niveau atteint par la médecine en Turquie, qu’il s’agisse du traitement ou du processus de la prise en charge des patients ».

L’ambassadrice turque de son côté a rassuré sur « le niveau atteint dans les relations entre les deux pays », tout en évoquant leurs « dimension historique ».

La diplomate turque a ensuite « suggéré de préparer la signature d’un programme de travail et d’un protocole d’accord précisant les étapes de la réalisation d’éventuels projets de partenariat entre les deux pays », indique le communiqué du ministère.

Outre les échanges de visites et d’expériences entre les médecins turcs et algériens, Mahinur Ozdemir a également évoqué l’organisation de « réunions consultatives en vue du processus de jumelage entre les hôpitaux turcs et algériens à l’avenir ».

Sans trop s’attarder sur les détails de cette coopération qui pourrait donner un nouveau souffle au secteur de la santé en Algérie, le communiqué du département de Benbouzid s’est vite conclu sur la volonté des deux parties de « de poursuivre le travail de coordination pour faire avancer les relations bilatérales et construire un partenariat qui sert les intérêts communs des deux pays ».