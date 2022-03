Ministère Agriculture: déstockage pomme de terre, pour baisser le prix

La pomme de terre fait partie de l’alimentation quotidienne des foyers algériens, cependant cette dernière devient presque inaccessible pour beaucoup de ces foyers au vu des prix pratiqués depuis maintenant quelques semaines. En effet la pomme de terre qui est censée être un aliment de base dans la cuisine algérienne est vendu au prix de 120 da le kilo, voire 150 da ou plus dans certains endroits.

Cette hausse fulgurante du prix de la pomme de terre est donc au cœur des préoccupations du citoyen mais aussi de l’Etat. C’est dans ce sillage que le ministère de l’agriculture, a déclaré qu’à partir des jours à venir, 15.000 tonnes de cette denrée alimentaire de large consommation chez nous, vont être déstockés et mis sur le marché, afin de réguler les prix de cet aliment.

Selon un communiqué de ce ministère, cela va être fait pour que le prix de la pomme de terre reparte très vite à la baisse, pour revenir à des prix plus accessibles pour le citoyen algérien. Le processus de déstockage permettra d’alimenter les points de vente de proximité qui seront organisés par les institutions et offices sous la tutelle du secteur.

Le ministère de l’agriculture dans son communiqué est aussi revenu sur le prix de production d’un kilo de pomme de terre, qui selon ce dernier avoisine les 40 dinars algériens, en prenant en compte toutes les charges pour la production de cet aliment.

Toujours selon le communiqué en question, le déstockage de cette quantité de pomme de terre permettra l’alimentation des points de vente de proximité qui seront organisés par les institutions et offices sous la tutelle du secteur concerné (agriculture).

La production de la pomme de terre locale, est-elle suffisante pour le marché algérien ?

Selon le président de l’Association des commerçants et artisans algériens (ANCA), Hadj-Tahar Boulenouar a affirmé au média TSA, en février 2022 que « les algériens sont de grands consommateurs de pomme de terre. Sur une production moyenne annuelle de 6 millions de tonnes, 4 vont à la consommation. C’est devenu insuffisant pour satisfaire la demande des consommateurs ».

Mais le 13 février 2022, le ministère de l’Agriculture a annoncé la préparation de plus de 14 000 hectares de pomme de terre à récolter dans la Wilayat d’Oued Souf, dans le but d’approvisionner le marché. Selon un communiqué du ministère, la superficie qui sera récoltée, et qui a été inspectée, représente la production de plus de 400 000 tonnes. Ce qui selon ce même ministère devrait couvrir les besoins du marché en pomme de terre, et donc faire baisser les prix ce qui sera forcément profitable au porte-monnaie du citoyen.