Minimum 4000 DA d’amende et retrait de permis pour ces 2 infractions fréquentes

Sur les routes algériennes, certains comportements au volant ne pardonnent pas. Qu’il s’agisse d’un choix délibéré ou d’un manque d’attention, certaines infractions peuvent avoir des conséquences graves.

Au-delà des sanctions légales, elles mettent en péril la vie des conducteurs et des autres usagers de la route.

La page officielle « Tariki » a rappelé deux de ces manœuvres interdites qualifiées de « situations à haut risque ». L’interdiction de faire demi-tour sur un terre-plein central d’une autoroute et le dépassement risqué au sommet d’une montée.

Demi-tour sur autoroute : une infraction sévèrement punie !

En effet, l’un des comportements les plus risqués relevés par les autorités est le demi-tour sur les autoroutes et voies rapides en empruntant le terre-plein central ou son interruption. De plus, cette pratique, en violation de l’article 88, alinéa 2 du décret exécutif 04-381, est considérée comme une mise en danger directe des usagers de la route.

🟢 À LIRE AUSSI : Achat de voitures : l’État fixe de nouvelles règles sur les acomptes et les délais

Voici les sanctions encourues en cas de demi-tour sur les autoroutes et voies rapides :

Retrait immédiate du permis de conduire ;

; Suspension de la capacité de conduire pendant 48 heures ;

Amende forfaitaire minimale de 4 000 dinars ;

Suspension du permis pour une durée pouvant atteindre six mois, décidée par la commission compétente ;

En outre, la gendarmerie nationale rappelle que ces mesures visent à réduire les accidents souvent mortels causés par ces infractions.

Dépassement au sommet d’une montée : un risque à ne pas sous-estimer

Par ailleurs, l’autre infraction grave consiste à dépasser au sommet d’une montée sur une route à double sens. La réduction de la visibilité à l’approche de ces points de crête rend le dépassement particulièrement dangereux. En outre, cette pratique est sanctionnée par l’article 33, alinéa 1 du décret exécutif 04-381 et expose les contrevenants aux mêmes pénalités que la première infraction :

Retrait du permis de conduire sur le champ ;

Interdiction de conduire durant 48 heures ;

Amende forfaitaire de 4 000 dinars minimum ;

Les conducteurs sont appelés à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route pour éviter ces infractions dangereuses.

🟢 À LIRE AUSSI : Importation de voitures : les particuliers exclus du paiement en devises, quelles alternatives ?

En somme, les autorités algériennes mettent l’accent sur la sécurité routière en sanctionnant les comportements à risque. L’objectif est de réduire le nombre d’accidents mortels sur les routes algériennes. Ainsi, les conducteurs sont invités à redoubler de prudence et à éviter ces infractions qui peuvent leur coûter cher, tant sur le plan financier que sur celui de la sécurité.