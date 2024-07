Mineurs non accompagnés : comment profiter d’un service d’assistance chez Air Algérie ?

Que ce soit en train, par bateau ou en avion, le fait de laisser son enfant voyager seul peut être une source d’inquiétude pour les parents. Pour ce faire, ils font appel aux services d’accompagnement des compagnies aériennes pour assurer leur arrivée à destination en toute sécurité.

De son côté, Air Algérie prête une attention particulière à ses passagers aux besoins spécifiques, mais aussi aux enfants mineurs voyageant seuls.

Air Algérie autorise l’accompagnement des enfants mineurs voyageant seuls

Tout comme plusieurs autres compagnies aériennes, Air Algérie offre une assistance particulière, pour les enfants, âgés entre 5 et 12 ans. Par ailleurs, sont concernés par ce service, les mineurs ne souffrant d’aucun handicap physique ou mental.

Dès le départ des parents, l’enfant est pris en charge par le personnel de la compagnie aérienne. Et ce, depuis l’enregistrement à l’aéroport de départ, jusqu’à l’arrivée à destination. En passant par les différentes formalités administratives, les points de contrôle douanier et la récupération des bagages.

De plus, si la personne chargée de récupérer l’enfant ne se présente pas à l’aéroport de destination, Air Algérie prendra en charge le rapatriement de l’enfant lors du prochain vol du retour.

Assistance aux mineurs non accompagnés chez Air Algérie : quelle est la procédure à suivre ?

Air Algérie invite les parents des enfants voyageant en solo, à rester au moins trente minutes à l’aéroport. Notamment, après le décollage de l’avion. L’enfant mineur doit être muni des documents suivants, pour pouvoir profiter de ce service :

Un billet de voyage en aller- retour ;

Un passeport biométrique individuel en cours de validité pour l’international ou une carte d’identité nationale pour le réseau domestique ;

Un visa conforme si nécessaire ;

Une autorisation parentale ;

Un double de la déclaration de décharge de responsabilité ;

Une fiche UM (Unaccompagnied Minor) indiquant les coordonnées du tuteur légal. Mais aussi, celles des personnes prévues de le récupérer à l’arrivée, (à télécharger par ici) ;

La pochette et la fiche UM sont fournies par la compagnie.

Le nombre d’enfants non accompagnés acceptés à bord limité

En outre, Air Algérie a fait savoir que le nombre d’enfants non accompagnés acceptés sur ses vols est limité. Le transporteur aérien précise que le personnel au sol ne sert que de trait d’union entre les parents et l’hôtesse accompagnatrice. Cette dernière assistera les enfants de moins de quatre ans, tout au long du trajet, en aller-retour.

L’hôtesse à bord peut convoyer cette catégorie d’enfants. Et ce, sous réserve qu’ils soient âgés de plus de trois (03) mois et prévus sur le vol au préalable quatre (04) jours avant le départ. En revanche, l’hôtesse ne peut accompagner qu’un seul enfant, de cette tranche d’âge.

