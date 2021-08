Sultana Sidi Brahim Khaya, figure de la révolution sahraouie, fait un témoignage accablant sur sa dernière arrestation par les services de sécurité marocains.

Dans une tribune publiée sur le média américain CNN, la militante sahraouie a révélé avoir été battue et violée par la police marocaine pour avoir revendiqué l’autodétermination du Sahara Occidental.

« Le 19 novembre (dernier), alors que je me rendais en voiture chez moi à Boujdour, j’ai été arrêtée à un poste marocain de contrôle policier et militaire. Les autorités m’ont fait monter de force dans une voiture de police et m’ont emmenée dans un poste de police voisin, où j’ai été interrogée, agressée sexuellement et priée de rentrer chez moi et de ne parler à personne », a raconté la militante.

Sultana Khaya et sa sœur « sauvagement violées »

Dans la même tribune, la militante a également révélé avoir été violées, elle et sa sœur, par des agents marocains lors d’une descente en mai dernier.

« Notre maison a été perquisitionnée à plusieurs reprises. En mai dernier, lors d’une descente, des agents marocains m’ont violé moi et ma sœur. C’était barbare, sauvage et inhumain. Ma sœur a été violée par la hampe du drapeau sahraoui », confie-t-elle.

À noter que la jeune militante est assignée à résidence surveillée depuis plusieurs mois dans sa ville à Boudjdour, une atteinte dénoncée par plusieurs organisations, dont Amnesty international.