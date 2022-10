Milan AC : coup dur pour Bennacer contre la Juventus

L’international algérien et nouveau capitaine de l’équipe italienne de l’AC Milan, Ismail Bennacer, reçoit un coup dur.

En effet, pour le compte de la 9e journée du championnat italien, Serie A, l’équipe des « Rossoneri », AC Milan, recevait l’équipe de la Juventus. Après la défaite décevante en Champion’s League face à l’équipe londonienne de Chelsea, l’heure était à la revanche pour les coéquipiers du milieu de terrain algérien.

Ainsi, le nouveau capitaine milanais, Ismail Bennacer, avait été titulaire. La rencontre entre les deux géants mal-en-point de l’Italie avait été débloquée peu avant la pause. Les hommes du technicien italien, Stefano Pioli, ont compté sur un but de leur défenseur central, Fikayo Tomori, dans le temps additionnel de la première mi-temps.

Au retour des vestiaires, les milanais ont consolidé leur avantage en inscrivant le second but de la rencontre à la 54e minute par le biais de l’attaquant, Ibrahim Diaz. Le match se dirigeait vers une fin paisible pour le club d’AC Milan.

Or, à la 84e minute, Bennacer a été remplacé suite à un malaise musculaire. Sous les applaudissements et encouragements du public du club du Piémont, Bennacer a quitté ses coéquipiers. Les examens médicaux devraient révéler la nature et la durée d’absence de Bennacer.

Tout va pour le mieux pour Baghded Bounedjah ?

Loin des projecteurs, l’attaquant algérien, Baghdad Bounedjah, a retrouvé les chemins des filets. En effet, pour le compte de la 4e journée de la phase de poule de la seconde coupe qatari, baptisé Qatar Stars Cup, l’attaquant de l’équipe d’Algérie a livré une performance grandiose.

Ainsi, le buteur algérien a marqué un triplé et a participé, grandement, à la victoire de son équipe sur le score de 4-0 face à l’équipe d’Al-Ahli.

Battus lors de la précédente journée de cette coupe, les coéquipiers de Bounedjah devaient réagir s’ils aspiraient à une qualification pour le prochain tour de la compétition. C’est chose faite puisque l’équipe d’Al-Sadd a réalisé une performance collective notable.