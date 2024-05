Milan AC : buteur et passeur, le capitaine “Bensahnoun” Bennacer fait le show

Ayant hérité le brassard du capitaine à l’occasion du match face à Cagliari, Ismaël Bennacer a marqué un but et délivré une passe décisive. C’est sa meilleure performance depuis son retour de blessure.

L’AC Milan a affronté hier soir Cagliari, dans le cadre de la 36ᵉ journée de la Serie A. Ismaël Bennacer a hérité à l’occasion le brassard du capitaine. Le milieu de terrain de l’équipe d’Algérie a fourni une prestation du premier ordre.

En effet, il a réussi à ouvrir le score pour son équipe. Ensuite, il a délivré une passe décisive à son coéquipier Leao. Il aura largement contribué à la démonstration de force de la formation milanaise, qui s’est imposée sur un score sans appel de cinq buts à un.

Il faut dire que c’est la meilleure performance du joueur depuis son retour de la méchante blessure dont il a été victime au genou. Et pour preuve, le média spécialisé en statistiques « SofaScore » lui a attribué une note de 8,9/10. À noter que Bennacer compte 1 but et 2 passes décisives avec l’AC Milan cette saison, en 23 apparitions.

Pourquoi Bensahnoun plutôt que Bennacer ?

Comme la 36ᵉ journée de la Serie A coïncidait avec la fête des Mères en Italie, les joueurs de l’AC Milan ont décidé de porter des maillots floqués aux noms de famille de leurs mamans. Ainsi, c’est la raison pour laquelle Bennacer a porté Bensahnoun sur son maillot, à savoir le nom de sa mère.

D’ailleurs, le joueur a dédié son but à sa mère. « Ce but est dédié à ma maman. Je l’aime, aucun mot ne peut exprimer cela », a-t-il déclaré à l’issue du match, avec une grande émotion. Il se dit honoré de porter le brassard du capitaine de son équipe : « Porter le brassard est un honneur pour moi. Je m’efforce toujours de donner le meilleur de moi-même sur le terrain pour l’équipe ».