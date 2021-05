Mila : Mandat dépôt pour le pâtissier ayant fait plus de 300 victimes

Le propriétaire de la pâtisserie de Mila, à l’est de l’Algérie, ayant fait plus de 300 victimes d’intoxication alimentaires a été placé en détention provisoire.

En effet, le procureur de la République près le tribunal de Mila a décidé de placer le pâtissier en question sous mandat de dépôt. Ce dernier a été à l’origine de l’intoxication alimentaire collective durant la première semaine du mois de mai à Mila.

Le pâtissier a fait l’objet d’une comparution directe devant le juge suite aux révélations des résultats de l’analyse des échantillons prélevés dans la pâtisserie lesquels se sont avérés « positifs ». Il est poursuivi pour « manque d’hygiène », « atteinte à la santé d’autrui », « fraude sur des produits alimentaires » et « vente de produits alimentaires avariés ».

Plus de 300 intoxications en quelques jours

La direction locale de la santé et de la population (DSP), l’intoxication alimentaire causée par ce pâtissier a fait plus de 300 victimes. Ces derniers ont été hospitalisés suite à la consommation de pâtisseries et de gâteaux avariés.

Des dizaines d’enfants figuraient parmi les personnes touchées par l’intoxication. La majorité des cas ont reçus par les urgences des hôpitaux Frères Meghlaoui et Boukhechem, et les polycliniques de Grarem Gouga et Sanaoua. À noter qu’aucun décès n’a été enregistré.