Mila : une importante somme de faux billets saisie près d’un cimetière

Près de 500 millions centimes de faux billets ont été saisis par la gendarmerie nationale (GN). Et ce, dans la wilaya de Mila. En effet, cette somme d’argent a été jetée près du cimetière d’Ain Beida Ahriche. Selon une déclaration de la directrice de la cellule de communication au groupe régional de la gendarmerie nationale de la wilaya de Mila, cette opération est survenue suite à une notification reçue.

Celle-ci concerne un groupe de personnes possédant une somme de faux billets. Et qui étaient à bord d’une voiture de tourisme. De ce fait, les services de la GN ont augmenté les points de contrôle et intensifié l’inspection et les patrouilles. Ce qui a abouti à la découverte de la somme de faux billets, objet de recherches, jetée auprès du cimetière. En effet, les suspects auraient jeté la fausse monnaie. Afin d’échapper aux poursuites.

Les suspects sont en état de fuite

Selon la même source, les suspects sont toujours en état de fuite. À cet effet, les services responsables ont mené une enquête afin de les identifier et de les interpeller, affirme le porte-parole. Dans ce sillage, le groupe régional de la gendarmerie nationale a lancé un appel aux citoyens qui pourraient être victimes d’escroquerie.

Et ce, en détenant de faux billets de 2.000 DA. En effet, les principaux concernés doivent se rendre, le plutôt possible, au siège de la division régionale de la Gendarmerie Nationale à Ain El Beida Ahraish. Ou au plus proche siège de la gendarmerie nationale à travers le groupe territorialement compétent de la région de Mila