Mihoubi Douadi, professeur algérien, aurait résolu un problème mathématique datant de 1742

M’sila, Algérie – Mihoubi Douadi, enseignant et chef d’équipe en algèbre et applications mathématiques à l’université de M’sila, aurait récemment résolu un problème mathématique qui était en suspens depuis plus de deux siècles.

Ce problème, connu sous le nom de la Conjecture de Goldbach, a été formulé en 1742 par le mathématicien prussien Christian Goldbach, mais aucune solutions formelle n’avait été trouvée jusqu’à présent.

Mihoubi Douadi, un professeur de math algérien, aurait prouvé le théorème de Goldbach de 1742

Mihoubi Douadi, un habitant de la cité 270 logements à M’sila, a consacré de nombreuses années de recherche et de travail acharné pour arriver à résoudre ce problème arithmétique vieux de 281 ans. Sa passion pour les mathématiques l’a conduit à s’immerger dans cette conjecture complexe et à explorer de nouvelles approches pour la résoudre.

La Conjecture de Goldbach stipule que tout nombre pair supérieur à 2 peut être exprimé comme la somme de deux nombres premiers. Bien que cette conjecture ait été vérifiée empiriquement pour de nombreux nombres, une preuve générale manquait encore. Ce serait maintenant chose faite grâce aux efforts tenaces de Mihoubi Douadi.

Une avancée majeure pour le monde des mathématiques, un premier brevet en vue pour l’Algérie ?

L’annonce de cette découverte a suscité une grande excitation dans la communauté mathématique algérienne. Des experts de renommée sont ainsi attendus pour examiner la preuve de Douadi et confirmer sa validité. Actuellement, Douadi attend avec impatience que la solution à ce théorème de 1742 lui soit attribuée officiellement.

Les travaux de Mihoubi Douadi sur la Conjecture de Goldbach ouvrent également de nouvelles perspectives de recherche en mathématiques. Cette découverte pourrait avoir des répercussions dans d’autres domaines, tels que la cryptographie et la sécurité informatique, où les nombres premiers jouent un rôle crucial.

L’officialisation de la solution Mihoubi représenterait une avancée majeure dans le monde des mathématiques que la communauté scientifique internationale pourrait bien célébrer en grandes pompes.