Migration, Wonka et Les Inséparables au Cinéma Garden City, ces 28, 29, 30 et 31 mars.

Réputé pour sa programmation riche et variée, le cinéma Garden City vous réserve un week-end cinématographique à ne pas manquer les 28, 29, 30 et 31 mars.

Une sélection de films pour tous les goûts vous attend, vous offrant l’embarras du choix pour votre divertissement.

Préparez-vous à vivre des émotions intenses et à vous laisser transporter par des histoires captivantes.

Ne manquez pas cette occasion unique de profiter du grand écran dans un cadre confortable et accueillant.

Un jeudi haut en couleur

Amie d’enfance d’un jaguar, Autumn rêve de retrouver la forêt amazonienne. Apprenant que Hope, son ami jaguar, est menacée par des trafiquants, elle se lance à son secours pour sauver la faune amazonienne. Parviendra-t-elle à le protéger ? Réponse, jeudi à 15h avec le Le Dernier Jaguar.

Avis aux fans de mangas japonais ! Demon Slayer débarque sur grand écran ! Ne manquez pas la projection exceptionnelle ce jeudi à 15h au Cinéma Garden City. Plongez dans l’univers fascinant de Demon Slayer et vivez une aventure palpitante en compagnie de Tanjiro et ses amis.

À partir de 21h20, deux films à l’affiche :

Wonka : Plongez dans l’univers fantastique du meilleur maître chocolatier au monde, Willy Wonka, interprété par Timothée Chalamet. Un voyage féerique pour petits et grands, tiré de l’univers de Charlie et la Chocolaterie .

Dune 2 : Retrouvez Paul Atreides dans la suite de l'épopée galactique et tentez de sauver le monde à ses côtés.

Et pour les fans de Marvel, à 23h50, ne manquez pas Madame Web !

Un week-end cinéma exceptionnel au Garden City

Le vendredi s’annonce palpitant avec un programme riche : « Wonka » et « Le Dernier Jaguar » à 15h, suivis de « Demon Slayer » et « Dune 2 » à 21h20, et pour finir en beauté, « Madame Web » à 23h35.

Pam, maman canard rêveuse, embarque sa famille pour un voyage extraordinaire. Rires, surprises et épreuves les attendent sur la route du changement. C’est ce que vous réserve Migration, ce samedi à 13h. Et si vous préférez l’aventure spatiale, rendez-vous avec Dune 2 à la même heure.

La journée s’enchaîne avec Demon Slayer à 14h50 et Les Inséparables à 15h10.

En soirée, deux rendez-vous vous attendent : Wonka à 21h20 et Madame Web à 23h45.

Encore plus de divertissement le dimanche !

De l’aventure à l’action, en passant par la magie et le fantastique, il y en aura pour tous les goûts ce dimanche !

Après-midi :

15h00 : Le Dernier Jaguar

15h00 : Demon Slayer

Soirée :