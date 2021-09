Migration irrégulière : un nouveau rapport accable l’Union Européenne

Dans un rapport publié par la Cour des comptes européenne, hier, lundi 13 septembre, cette dernière a souligné l’inefficacité de la politique européenne face à la migration irrégulière, ainsi que son encouragement de ce phénomène, qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

En effet, et selon le même rapport, ladite Cour estime que la migration irrégulière est « encouragée » en Europe, et ce, à cause du manque d’efficacité de la politique européenne. Cette dernière ne garantit pas le retour des migrants en situation irrégulière dans leur pays d’origine, ce qui encourage ces ressortissants à prendre la mer afin d’atteindre la destination de leur rêve, et commencer une nouvelle vie.

« Les actions entreprises par l’Union Européenne en vue de renforcer la coopération avec les pays tiers en matière de réadmission étaient pertinentes, mais qu’elles ont donné peu de résultats, » a fait savoir le rapport en question, portant sur la période allant de 2015 à la mi-2020.

Un tiers de migrants sur 500 000 retourne chaque année dans son pays d’origine

Par ailleurs, des statistiques ont fait savoir que 500 000 ressortissants, entrés ou y séjournent en Europe sans autorisation, reçoivent chaque année l’ordre de quitter le territoire de l’Union Européenne. Sur ce nombre important de migrants, seulement un tiers retourne dans son pays d’origine, soit volontairement ou forcé.

Face à cette situation, le responsable du rapport d’audit, l’ancien ministre matlais Leo Brincat, s’exprime « inquiet », déclarant lors d’un point de presse que « le système de retour de l’UE pâtit d’un manque d’efficacité tel qu’il produit l’effet inverse de celui escompté : il encourage plus qu’il ne décourage la migration irrégulière. Les migrants savent bien que les retours ne sont pas effectifs, ce qui les encourage à venir ».

Notons que de depuis le début des années 2000, des accords de réadmission avec 18 pays tiers sont conclus par l’Union Européenne, et ce, afin de favoriser les retours. Les pays sont, à savoir, l’Albanie, la Bosnie, la Serbie, le Pakistan, la Géorgie, la Turquie, le Bélarus et etc. Tandis qu’elle a ouvert des discussions avec six autres, dont le Maroc, l’Algérie, la Chine, la Tunisie, la Jordanie et le Nigeria.