Partis d’Algérie pour l’Espagne : 17 migrants périssent en mer, les survivants racontent le drame

La route migratoire entre l’Algérie et l’Espagne fait à nouveau des victimes. Une embarcation clandestine transportant 19 migrants s’est retrouvée piégée en mer Méditerranée pendant 15 jours. Seuls deux passagers ont survécu à ce terrible périple au large des îles Baléares.

D’après le récit des survivants relayé par le média espagnol La Vanguardia, 19 migrants avaient pris la mer depuis les côtes algériennes. L’embarcation, qui visait l’archipel des Baléares, a rapidement fait face à des difficultés mortelles au milieu de la Méditerranée.

Livrée à elle-même pendant près de 15 jours, l’embarcation est restée totalement incontrôlable. Privés d’eau et de nourriture, 17 passagers ont succombé les uns après les autres au fil de cette longue dérive. Une enquête a été ouverte par la justice espagnole pour déterminer les causes exactes des décès.

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Les corps jetés à la mer

C’est l’équipage d’un ferry effectuant la liaison entre Barcelone et l’Algérie qui a donné l’alerte. Le navire a repéré la petite embarcation avec ses deux seuls survivants à bord, à environ 12 milles nautiques au sud-ouest de Majorque.

Par ailleurs, les services de sauvetage maritime espagnols sont intervenus pour secourir les deux survivants maghrébins. Souffrant de grave déshydratation et de malnutrition après deux semaines de dérive, ils ont été transférés d’urgence à l’hôpital Son Espases de Majorque.

Selon les déclarations des survivants, les corps des 17 victimes ont été jetés par-dessus bord au fil des jours. Face à ce bilan effroyable, Salvamento Marítimo (le sauvetage maritime espagnol) a déployé un hélicoptère pour passer au peigne fin la zone du drame.

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La route Algérie-Baléares parmi les plus dangereuses

La Police nationale espagnole a ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances de ce drame. Les forces de l’ordre s’emploient à vérifier le récit des rescapés et à reconstituer précisément le fil de cette traversée mortelle.

Ce nouveau drame illustre les risques de la route maritime entre l’Algérie et les Baléares, une voie de migration clandestine régulièrement empruntée par les harraga pour gagner les côtes espagnoles.

Selon l’ONG Caminando Fronteras, 507 migrants sont morts ou portés disparus sur cette route entre janvier et mai 2026. Une explosion de plus de 54 % par rapport à 2025 qui confirme la dangerosité mortelle de cette traversée clandestine.

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