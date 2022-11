Migrants accueillis par la France : Le Pen veut impliquer l’Algérie

La députée d’extrême droite française, Marine Le Pen a appelé vendredi à renvoyer vers leur pays de départ les candidats à l’exil qui traversent la Méditerranée illégalement, qualifiant la Libye de « port sûr », mais aussi l’Algérie de sure pour l’accueil de ses migrants.

Toute cette polémique a commencé alors que l’Italie qui est depuis quelques semaines est gouvernée par l’extrême droite et qui a annoncé durcir les règles pour l’immigration illégale, en commençant par refuser le débarquement des navires humanitaires de migrants venant d’Afrique. Suite à cela, la France a donné le feu vert au débarquement de l’Ocean Viking « à titre exceptionnel » à Toulon, avec à son bord 230 migrants.

L’ancienne finaliste de la présidentielle française, Marine Le Pen, estime qu’accueillir le navire humanitaire Ocean Viking est un « signal dramatique de laxisme ». « En acceptant pour la première fois qu’un bateau débarque des migrants dans un port français (Toulon), Emmanuel Macron lance un signal dramatique de laxisme », a déclaré l’ex-présidente du groupe RN à l’Assemblée sur Twitter.

En affirmant qu’avec cette décision, Emmanuel Macron » ne peut plus faire croire à personne qu’il souhaite mettre fin à l’immigration massive et anarchique. »

Marine Le Pen évoque l’Algérie dans l’affaire des migrants accueillis par la France

« Il faut que ces navires qui mettent en sécurité les migrants récupérés en mer les ramènent à leur port de départ », a-t-elle ajouté, estimant que le bateau aurait dû accoster à Tripoli (Libye) ou éventuellement en Tunisie.

A l’issue d’une cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918, à Hénin-Beaumont dans sa circonscription du Pas-de-Calais, Marine Le Pen a martelé que la Libye « devrait être un port sûr puisqu’on y a fait la guerre (…), la Tunisie est sûre, l’Algérie est sûre ».

« Ce n’est absolument pas de la faute de l’Italie », a-t-elle enfin déclaré, indiquant qu’à la place de la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni (extrême droite), elle aurait pris la même décision de refuser d’accueillir le bateau humanitaire.

De son coté, celui qui a pris la tête du parti d’extrême droite, le Rassemblement National et remplace donc celle qui le présidait depuis près de 10 ans, Jordan Bardella a déploré que « la politique d’immigration de la France ne se décide plus au ministère de l’Intérieur à Paris mais en mer, depuis des navires détenus par des ONG d’extrême gauche, des navires qui devraient être sous scellés parce qu’ils participent du trafic d’êtres humains ». Il a aussi appelé à une enquête européenne sur les liens entre ONG et filières de passeurs, a-t-il répété devant la presse à Villers-Cotterêts (Aisne), où il a commémoré l’Armistice.