Début de production en 2028 : Midad injecte 3 MDS $ dans le projet gazier d’Illizi

En marge des travaux du salon et de la conférence sur l’énergie et l’hydrogène d’Afrique du Nord et de la Méditerranée (NAPEC 2026), le groupe saoudien « Midad Energy » a dévoilé le calendrier et la structure financière de son vaste plan d’investissement dans le Sud algérien.

Le groupe a confirmé l’allocation d’une enveloppe financière initiale de 3 milliards de dollars, s’inscrivant dans le cadre d’un programme d’investissement global de 5,4 milliards de dollars destiné à développer les découvertes situées dans la zone orientale du périmètre d’Illizi.

Cette initiative concrète s’inscrit dans la mise en œuvre du contrat de partage de production signé l’année dernière avec le groupe Sonatrach. Ce contrat est entré officiellement en vigueur le 17 mars dernier après sa publication au Journal officiel.

Le projet vise à extraire l’équivalent d’un milliard de barils équivalent pétrole (bep), comprenant 125 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 204 millions de barils d’hydrocarbures liquides.

Plan de développement et approbations officielles : dernière ligne droite

Mourad Bellik, directeur des opérations pour l’Afrique du Nord au sein du groupe saoudien, a réaffirmé l’engagement de l’entreprise à respecter le délai réglementaire strict de six mois pour soumettre le plan de développement du gisement.

Il a indiqué que le dossier se trouve actuellement sur la table de l’Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures (ALNAFT) pour étude et approbation avant le lancement des travaux sur le terrain.

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Midad Energy prévoit de passer rapidement à la phase de réalisation en adoptant un mécanisme de développement accéléré (fast-track). Une partie des équipements et des installations sera fabriquée à l’étranger avant d’être acheminée et assemblée sur site, ce qui permettra au groupe de viser le lancement effectif de la production d’ici la fin de l’année 2028.

Objectif : 20 millions de mètres cubes par jour et expansion des investissements

Concernant les capacités de production prévues, Bellik a expliqué que la production augmentera progressivement lors de la première phase pour atteindre 8 millions de mètres cubes de gaz par jour, puis 11,3 millions de mètres cubes, pour enfin culminer à une capacité de 20 millions de mètres cubes par jour après l’achèvement de la seconde phase de développement de la zone occidentale du périmètre.

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Le programme tracé comprend de vastes travaux d’exploration et de développement, notamment des campagnes de sismique 2D et 3D, le forage de dizaines de puits, ainsi que la construction d’installations de traitement et de compression pour accompagner la hausse progressive de la production.

Par ailleurs, M. Bellik a souligné que Sonatrach est le partenaire exclusif et unique du groupe saoudien, tout en confirmant la volonté de l’entreprise de continuer à explorer de nouvelles opportunités pour élargir ses investissements dans les domaines de l’amont pétrolier en Algérie et dans la région.