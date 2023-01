Micro-ondes combiné LG NeoChef : un seul appareil au lieu de deux

Les fours à micro-ondes représentent aujourd’hui un appareil incontournable de la cuisine. Que ce soit pour réchauffer un plat, décongeler un aliment ou encore pour la cuisson, son large éventail de possibilités d’utilisation en fait un compagnon de tous les jours dont nous ne pouvons plus nous en passer…

Et parmi les micro-ondes de nouvelle génération qui vont apporter dans votre cuisine un style de vie novateur, nous retrouvons le Micro-ondes gril NeoChef de LG Electronics. Grâce au LG NeoChef, plus besoin de posséder un four classique et un micro-onde ; sa conception innovante combine ces deux appareils en un seul pour vous permettre de faire des économies d’argent et de place.

Le Micro-ondes gril NeoChef 42L, au design moderne et élégant, embarque avec lui les toutes dernières technologies développées par les ingénieurs de LG Electronics : Smart Inverter™, Lightwave™, Décongélation Expert+, EasyClean™, Healthy Fry™, Easy Clean™.

Cet arsenal de technologie vous offrira une cuisson rapide, un réchauffage uniforme, des aliments sains et croustillants. Et cerise sur le gâteau, avec le LG NeoChef vous pourrez déguster de savoureuses grillades, car l’appareil possède aussi une rôtissoire et un gril.

Quel sont les plus du Micro-ondes gril NeoChef de LG Electronics ?

La nouvelle génération de micro-ondes LG NeoChefTM se présente dans un format plus compact qui leur permet de s’intégrer facilement dans les petites cuisines, mais en même temps, ils possèdent une plus grande capacité interne afin d’accueillir vos grands plats avec aisance. Tandis qu’un micro-onde standard 40L mesure 56(L)x32(H)x44(P) cm, les dimensions du LG NeoChef 42L sont: 54(L)x31(H)x44(P) cm. Du reste, son plateau tournant monté sur 6 points d’appui offre une grande stabilité. Finis les plats qui se renversent pendant la cuisson !

S’agissant des performances, le NeoChef 42L est doté de la technologie Smart Inverter qui offre une puissance exceptionnelle pour réchauffer et décongeler rapidement vos aliments tout en gardant leur saveur. La diffusion homogène des ondes vous permet de profiter d’un réchauffage optimal et uniforme.

Le système de séquençage Décongélation Expert+ fournie un rendu plaisant et une texture agréable grâce à une décongélation en douceur qui n’agresse pas vos aliments. En outre, la puissance de la gamme de micro-ondes LG NeoChef vous donne l’occasion de profiter d’une cuisson rapide qui préserve les saveurs de vos plats !

Un autre avantage des fours à micro-ondes combinés LG NeoChef, la polyvalence. Le contrôle précis de la température dont ils sont capables en fait un véritable four multifonctions. Ils vous donnent l’accès, entre autres, à des programmes de cuisson basse température pour la viande et les plats mijotés, idéale aussi pour la préparation de yaourts maison.

Avec la fonction HealthyFry™ vous pouvez cuisiner facilement vos frites, vos ailes de poulet et vos mets panés tout en limitant la quantité de matière grasse. La technologie Lightwave™ cuit simultanément l’aliment à cœur et en surface grâce à la rapidité du préchauffage et l’absorption de la chaleur. Enfin, le système EasyClean™ au revêtement imperméable empêche les graisses de s’incruster et détruit 99,99 % des bactéries.