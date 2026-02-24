Micro-entreprises : appel urgent de la NESDA avant le 26 février

L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (NESDA) a appelé les micro-entreprises bénéficiaires du dispositif de soutien à l’entrepreneuriat, notamment celles ayant obtenu des crédits dans le cadre des mécanismes d’appui aux jeunes, à s’inscrire via la plateforme numérique dédiée au dépôt du programme prévisionnel d’importation pour le premier semestre 2026.

Dans une publication diffusée sur sa page professionnelle LinkedIn, l’agence précise que la date limite de dépôt est fixée au 26 février 2026, soit dans un délai de 48 heures. Elle invite ainsi les porteurs de projets concernés à finaliser leurs démarches administratives dans les délais impartis, afin d’éviter tout retard susceptible d’impacter l’examen ou l’acceptation de leurs dossiers.

La NESDA facilite l’importation pour les micro-entreprises en 2026

La NESDA s’engage à soutenir les micro-entreprises dans leurs démarches d’importation pour le premier semestre 2026. L’objectif est de simplifier les procédures et d’encourager le développement économique à travers un accès facilité aux crédits et aux mécanismes d’appui.

L’appel de la NESDA concerne toutes les micro-entreprises ayant bénéficié du dispositif de soutien à l’entrepreneuriat, en particulier celles ayant obtenu des crédits pour leurs projets. L’inscription via la plateforme numérique est essentielle pour le dépôt du programme prévisionnel d’importation.

Inscription obligatoire sur la plateforme numérique avant le 26 février 2026

La NESDA a fixé une date limite pour l’inscription et le dépôt du programme prévisionnel d’importation : le 26 février 2026. Les micro-entreprises sont invitées à se connecter à la plateforme numérique dédiée et à compléter toutes les informations requises dans les délais impartis.

Le non-respect de cette échéance pourrait entraîner des retards dans l’examen des dossiers et potentiellement compromettre l’acceptation du programme prévisionnel d’importation. Il est donc crucial pour les micro-entreprises de se mobiliser rapidement et de finaliser leurs démarches administratives.

Programme prévisionnel d’importation : Un outil clé pour les micro-entreprises algériennes

La NESDA met en avant l’importance du programme prévisionnel d’importation comme un outil essentiel pour les micro-entreprises algériennes. Ce programme permet de planifier et d’anticiper les besoins en matières premières et en équipements nécessaires à leurs activités.

En déposant leur programme prévisionnel d’importation via la plateforme numérique, les micro-entreprises contribuent à une meilleure organisation des opérations d’importation à l’échelle nationale. Cela permet aux autorités de mieux encadrer les flux de marchandises et d’assurer leur cohérence avec les priorités économiques du pays.

Transparence et suivi rigoureux des flux de marchandises

Le programme prévisionnel d’importation vise à instaurer davantage de transparence dans les opérations commerciales et à garantir un suivi rigoureux des flux de marchandises. Les entreprises doivent déclarer leurs besoins estimés en matières premières et en équipements, en précisant les quantités, les valeurs financières et les sources d’approvisionnement.

Cette démarche permet d’assurer la cohérence des importations avec les priorités économiques nationales et de préserver les équilibres financiers. Elle contribue également à une meilleure gestion de la demande en devises et à une orientation des importations vers des activités productives.

Comment le programme prévisionnel d’importation soutient la croissance des micro-entreprises

Pour les micro-entreprises bénéficiant des dispositifs d’accompagnement de la NESDA, le programme prévisionnel d’importation représente un levier important de planification. Il leur permet d’organiser leurs activités commerciales de manière structurée et d’anticiper leurs besoins en matières premières et en équipements.

En anticipant leurs besoins, les micro-entreprises peuvent éviter les perturbations liées à l’approvisionnement ou aux retards administratifs. Cela leur permet de se concentrer sur leur cœur de métier et de développer leurs activités de manière pérenne.

Small Business Hub : Des opportunités de marché public pour les micro-entreprises algériennes

La NESDA a également rappelé la mise à disposition de consultations publiques et d’appels d’offres via la plateforme « Small Business Hub ». Cette initiative permet aux micro-entreprises d’accéder à des opportunités de sous-traitance et de marchés publics, renforçant ainsi leur présence sur le marché et ouvrant de nouvelles perspectives de partenariat et de croissance.

Le « Small Business Hub » est un outil précieux pour les micro-entreprises qui souhaitent développer leurs activités et accéder à de nouveaux marchés. Il offre une visibilité accrue et facilite la mise en relation avec des partenaires potentiels.

La digitalisation au service de la compétitivité des micro-entreprises : La vision de la NESDA

Ces mesures s’inscrivent dans la politique d’accompagnement et de modernisation menée par la NESDA, qui mise sur les outils numériques pour faciliter l’accès aux services, améliorer la transparence et accélérer le traitement des dossiers. La digitalisation des services publics est au cœur de cette stratégie.

À travers la digitalisation de ses procédures, la NESDA entend promouvoir une gouvernance plus efficace, encourager l’intégration des micro-entreprises dans un environnement économique moderne et renforcer leur compétitivité dans un cadre plus structuré et professionnel.

La digitalisation des services publics, initiée par la NESDA, vise à instaurer une gouvernance plus efficace et transparente. En simplifiant les procédures et en facilitant l’accès aux informations, elle permet aux micro-entreprises de gagner du temps et de réduire leurs coûts administratifs.

Cette démarche contribue à créer un environnement économique plus moderne et plus compétitif, favorisant ainsi le développement des micro-entreprises et leur intégration dans le tissu économique national.

