Michelin s’exprime sur son avenir en Algérie : « Nous quittons le marché, mais…»

Michelin, le géant français des pneumatiques, a récemment annoncé son retrait du marché algérien après six décennies de présence. Une décision qui a rapidement suscité des réactions, d’autant plus qu’elle intervient dans un contexte de tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France. Désormais, l’entreprise apporte des précisions, formulées au média algérien El Awras.

En réalité, les produits Michelin ne quittent pas l’Algérie. L’entreprise a simplement décidé de fermer sa branche commerciale sur place, en réponse aux réglementations locales qui limitent les importations en provenance d’Europe. « Nous avons choisi de respecter pleinement les règles en vigueur », a expliqué la direction de Michelin.

Plutôt que d’importer directement ses produits, Michelin va désormais s’appuyer sur un distributeur local, « Trad X ». Cela signifie que les pneus Michelin resteront disponibles en Algérie, mais via ce partenaire. « La marque Michelin et ses produits continueront d’être présents sur le marché algérien », a souligné l’entreprise.

Michelin en Algérie : un départ qui n’en est pas vraiment un

En effet, depuis plusieurs années, l’Algérie mène une politique visant à réduire les importations et à soutenir la production locale. Une stratégie qui a notamment permis à des entreprises algériennes de se développer. D’ailleurs, le producteur local, Iris, prévoit de produire jusqu’à 800 000 pneus en 2025.

Par ailleurs, le ministre algérien de l’Énergie, Mohamed Arkab, a évoqué une initiative intéressante, qui consiste à la prise en charge par Naftal, l’entreprise publique algérienne, de la distribution des huiles et pneus.

Il a confirmé que Naftal augmenterait ses capacités d’importation pour répondre à la demande croissante, tout en soulignant que d’autres entreprises seraient également libres de se lancer dans ce secteur.

Avec le distributeur local Trad X, les Algériens pourront toujours rouler en Michelin

Cela dit, avec ce changement de modèle, une question se pose, les prix des pneus Michelin vont-ils augmenter ? En passant par un distributeur local plutôt que par sa propre agence, Michelin perd un certain contrôle sur sa logistique et ses marges.

L’importation, soumise aux fluctuations du marché et aux restrictions économiques, pourrait également réduire les quantités disponibles sur le marché algérien. Une situation qui va bien profiter aux fabricants locaux, mais qui risque de peser sur le portefeuille des automobilistes.

En définitive, Michelin ne quitte pas vraiment l’Algérie. Elle adapte simplement son modèle à un contexte réglementaire et économique en mutation. Et les Algériens pourront toujours rouler en Michelin… grâce à Trad X !