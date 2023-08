Mibro présente les nouvelles Watch C3 et A2 : l’alliance parfaite entre style et fonctionnalité

Mibro, une marque leader dans le domaine de la technologie Light Life, est sur le point de lancer ses dernières montres intelligentes Mibro Watch C3 et A2 en Malaisie. Ces appareils de pointe combinent style, fonctionnalité et technologie avancée pour offrir une expérience utilisateur supérieure.

Les Mibro Watch C3 et A2 présentent également les caractéristiques impressionnantes suivantes qui leur permettent de se démarquer de la concurrence :

Puce double cœur 2 en 1

La puce double cœur permet une connectivité facile et une faible consommation d’énergie, garantissant un couplage transparent avec d’autres appareils tout en maximisant le temps de veille pour une utilisation ininterrompue.

Appel Bluetooth

Que vous soyez occupé au travail ou en train de faire de l’exercice, vous pouvez prendre des appels directement depuis votre poignet. Cette fonctionnalité pratique vous permet de rester connecté sans décrocher votre téléphone.

Cadran dynamique cool

Profitez d’une touche personnalisée avec des fonctions de cadran cool et dynamiques. Appuyez simplement sur l’écran avec votre doigt et vous pourrez jouer des feux d’artifice et personnaliser le cadran de la montre en fonction de votre style.

Deux sangles disponibles

La montre est équipée en standard d’un bracelet en silicone adapté aux activités quotidiennes, et un bracelet tissé adapté à différentes scènes sportives est également disponible. Vous pouvez facilement changer de sangle en fonction de votre style et de vos préférences.

Nouveau capteur de fréquence cardiaque matriciel 4PD

Les deux montres disposent d’un capteur de fréquence cardiaque mis à jour qui permet une surveillance efficace et précise de la fréquence cardiaque. Cette technologie de capteur avancée garantit des mesures précises, vous permettant de suivre efficacement votre niveau de santé et de forme physique.

70 modes sportifs

Que vous aimiez courir, marcher ou pratiquer d’autres sports, la montre prend en charge plusieurs modes sportifs pour répondre aux besoins des différents amateurs de fitness. Vous pouvez suivre votre activité et atteindre efficacement vos objectifs de remise en forme.

Autonomie de 10 jours

Les deux montres sont conçues pour soutenir votre style de vie actif, avec une autonomie impressionnante pouvant atteindre 10 jours. Vous pouvez profiter d’une utilisation ininterrompue sans vous soucier des recharges fréquentes.

Indice d’étanchéité 2ATM

Avec un indice de résistance à l’eau de 2 ATM, la montre résiste aux éclaboussures pour les activités quotidiennes et même pour la natation.

Autres fonctions

Mibro Watch C3 et Mibro Watch A2 offrent également une gamme d’autres fonctionnalités pour améliorer encore votre expérience de montre intelligente.

Contrôle de la musique, surveillance du stress, entraînement respiratoire, calendrier, mode d’économie d’énergie, caméra vibrante, rappel de sédentarité, réveil, météo, etc. Ces fonctionnalités supplémentaires ajoutent polyvalence et commodité à la Mibro Watch C3 et à la Mibro Watch A2, ce qui en fait bien plus que de simples montres intelligentes. Ils deviennent des compagnons portables complets conçus pour soutenir tous les aspects de votre vie quotidienne.

En plus des avantages communs, la Mibro Watch C3 possède également les caractéristiques uniques suivantes :

Champ de vision plus large, appels faciles

L’écran rectangulaire haute définition de 1,85 pouces offre un champ de vision plus large et, avec une fréquence d’images de 60 ips, les utilisateurs peuvent profiter de graphiques et d’animations fluides, améliorant ainsi l’expérience utilisateur globale. Gérez les appels et les messages directement depuis votre poignet grâce à une visibilité et une clarté accrues.

【Caractéristiques de la montre Mibro A2】

Tout en partageant des avantages essentiels, la Mibro Watch A2 présente également les caractéristiques distinctives suivantes :

Le cadran rond de 1,39″ est plus sportif

La Mibro Watch A2 est équipée d’un écran haute définition circulaire de 1,39 pouces et l’anneau métallique est assorti à une balance numérique exquise, plus sportive. Le PPI de l’écran atteint 391 et vous profiterez de couleurs riches et d’une expérience visuelle délicate. Que vous consultiez les notifications, vérifiiez vos statistiques de remise en forme ou que vous admiriez simplement le cadran de votre montre, l’écran vibrant vous offrira une vue plus grande sur votre poignet.

Carte de suivi avec GPS

Lorsqu’il est associé au GPS de votre téléphone, l’A2 peut générer des cartes de suivi pour chaque entraînement, fournissant ainsi des informations précieuses sur vos séances d’entraînement et vos activités de plein air.

[Informations promotionnelles]

Pendant la période de promotion de lancement À partir du 28 août 2023, la boutique officielle Mibro AliExpress proposera des prix promotionnels exclusifs pour les Mibro Watch C3 et A2, et il existe également un code de réduction exclusif pour les nouveaux produits : NEW001 (40 $ de réduction sur 6 $). Profitez de cette offre à durée limitée et procurez-vous ces superbes montres intelligentes à un prix spécial.

Où acheter

Montre MIBRO C3

Prix de vente de lancement : 39,59 $ US (normalement 71,98 $ US)

Montre MIBRO A2

Prix de vente de lancement : 45,59 $ US (normalement 79,98 $ US)

Ne manquez pas cette opportunité d’améliorer votre style de vie avec la Mibro Watch C3 ou A2. Découvrez le mélange parfait de style et de fonctionnalité et adoptez l’avenir des appareils portables intelligents.

À propos de MIBRO

Mibro est l’une des principales marques de technologie de vie légère de la société de technologie de l’information Zhenshi, investie conjointement par Xiaomi et Nokia, et est un membre essentiel de la chaîne écologique de Xiaomi. Mibro se concentre sur les vêtements intelligents et la santé et s’engage dans la conception, le développement et la production de produits de haute technologie innovants et pratiques. Le système de contrôle qualité strict de l’entreprise garantit que chaque produit répond aux normes de qualité et de fiabilité les plus élevées.