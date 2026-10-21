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Meziane Ighil contredit Madjer : « Belmadi a gagné la CAN 2019 seul » (vidéo)

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Zakaria Benhammadi
2 min de lecture
Meziane Ighil contredit Madjer : « Belmadi a gagné la CAN 2019 seul » (vidéo)
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La polémique sur la paternité de la Coupe d’Afrique des nations 2019 vient de connaître un nouvel épisode. Invité d’une émission sportive de la chaîne El-Bilad, Meziane Ighil a pris le contrepied total de Rabah Madjer, dont il fut pourtant l’adjoint en sélection. L’entraîneur chevronné estime que la consécration des Verts en Égypte ne doit rien au passage de l’ancien buteur du FC Porto sur le banc national, et attribue l’intégralité du mérite à Djamel Belmadi.

Ighil refuse de s’attribuer la moindre part du sacre

La réponse est nette, presque désarmante d’honnêteté. « Je ne suis pas d’accord avec lui », a lâché l’ancien technicien, avant de pousser le raisonnement jusqu’au bout. Selon lui, le groupe champion existait bel et bien, mais le staff précédent n’a pas su le construire.

« Ce que je regrette, c’est que l’équipe qui avait gagné la CAN-2019 on l’avait, mais on l’avait pas monté », a-t-il expliqué. Une formule qui résume l’échec d’un passage éclair à la tête des Verts, où les mêmes joueurs n’ont jamais produit le même rendement.

L’ex-adjoint va plus loin encore en s’interrogeant sur sa propre utilité dans l’épopée égyptienne. « En tant qu’assistant du sélectionneur national à l’époque, je ne trouve pas à quoi j’avais servi Belmadi pour gagner la CAN. Il l’avait fait seul et le grand mérite lui revient », a-t-il tranché.

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Ce que Madjer avait réellement affirmé

Il faut remonter à une année en arrière pour saisir la portée de cette mise au point. Lors d’un long entretien accordé au podcast Al-Mashhad, Rabah Madjer avait suggéré que le titre continental décroché en Égypte découlait en partie du travail mené huit mois plus tôt par son propre staff, composé de feu Djamel Menad et de Meziane Ighil.

L’ancienne gloire du football algérien déplorait au passage que « certains croient tout ce qui se raconte » au sujet de son bilan en sélection. Une sortie qui avait immédiatement divisé les observateurs, tant le contraste entre les deux périodes paraissait saisissant aux yeux du public.

La CAN 2019 reste la référence absolue des Verts

Sept ans après, le trophée soulevé au Caire continue de servir d’étalon à tout ce que vit la sélection. Chaque cycle est comparé à celui-là, chaque sélectionneur mesuré à l’aune de ce qu’avait bâti Belmadi en quelques mois seulement.

Cette nostalgie a nourri une critique permanente des mandats suivants. Durant l’ère Vladimir Petkovic, plusieurs voix du football national ont reproché au technicien bosnien son manque de projet collectif, Islam Slimani déplorant publiquement l’absence d’identité de jeu chez les Verts. Medhi Lacen, lui, avait employé des termes encore plus durs.

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Zakaria Benhammadi

Zakaria Benhammadi - Journaliste senior – Sport, politique et justice

Zakaria Benhammadi est journaliste senior au sein d'Algerie360. Spécialisé dans l'actualité sportive, il couvre l'équipe nationale algérienne, la Ligue 1 et les joueurs algériens évoluant à l'étranger. Il traite également les grands dossiers politiques et judiciaires

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